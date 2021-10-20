«صحة سوهاج» تكثف حملاتها التفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة

قالت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إن مديرية الصحة بسوهاج تكثف حملاتها التفتيشية اليومية على المنشآت الطبية الخاصة بجميع أنحاء المحافظة؛ للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات والمعايير الصحية التي ينص عليها القانون ومدى التزامها بتطبيقها والالتزام بها والاطمئنان من تقديم خدمة طبية آمنة للمترددين على تلك المنشآت.

أضاف وكيل الوزارة أن هذه الحملات تأتي ضمن الإجراءات التي تتخذها صحة سوهاج، لضبط المخالفين والمتلاعبين بصحة المواطن، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والجهات المختصة.

من ناحيته، أشار الدكتور محمد محسن عساف، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، إلى أنه سيتم التطبيق الصارم للقوانين واللوائح لتنظيم عمل المنشآت الطبية الخاصة وستتم مراجعة كل التراخيص والإجراءات المتبعة لمكافحة العدوى وكذلك الممارسات الطبية المصرح بها داخل تلك المنشآت مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.