الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجارديان: خبراء يحذرون من الإصابات المتكررة بكورونا في بريطانيا

كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أنه في ظل الزيادة الكبيرة لعدد المصابين بكورونا في البلاد، أبلغ مواطنون بشكل متزايد عن إصابتهم بالفيروس للمرة الثانية وحتى الثالثة.

وتابعت: تحليل جديد اكتسف أن الأفراد غير المحصنين يجب أن يتوقعوا تكرار إصابتهم بالفيروس مرة على الاقل كل 16 شهرًا ، في المتوسط.

وأضافت أنه مع اقتراب فصل الشتاء، يحذر علماء من أن مثل هذه الإصابات يمكن أن تزيد العبء على هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، ودعا البعض إلى توسيع برنامج التطعيم ليشمل أطفال المدارس، بالاضافة إلى منح المراهقين جرعتين من اللقاح.

وقال ستيفن جريفين ، أستاذ مشارك في علم الفيروسات في جامعة ليدز: "إذا كان لديك معدل انتشار مرتفع، وإصابة متكررة للفيروس، كما هو الحال في المدارس ، فسترى المزيد من الأشخاص يصابون مرة أخرى على الرغم من تلقيهم جرعتين من اللقاح".

وقالت الصحيفة،: في هذا الوقت من العام الماضي، اعتقد العلماء أنه على الرغم من إمكانية تكرار العدوى، إلا أن هذا غير شائع نسبيًا، حيث تم تسجيل ٢٠% فقط في جميع أنحاء العالم.

وتابعت: المناعة الطبيعية ضد فيروس كورونا تبدأ في التضاؤل ​​بمرور الوقت، فقد اقترحت إحدى الدراسات الدنماركية أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا يتمتعون بحماية 80 ٪ لمدة ستة أشهر على الأقل من الإصابة بالفيروس، في حين أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا يتمتعون بحماية 47 ٪ فقط.

وكشفت أن من بين 20262 بريطانيًا ثبتت إصابتهم بالفيروس بين يوليو 2020 وسبتمبر 2021 ، كانت هناك 296 حالة إعادة إصابة - تم تعريفها على أنها اختبار إيجابي جديد بعد 120 يومًا أو أكثر من أول اختبار إيجابي.

ومع ذلك ، يبدو أن خطر الإصابة مرة أخرى كان أعلى منذ مايو 2021 عندما بدأ متغير دلتا في الانتشار.

 

كورونا دلتا لقاح إصابات بريطانيا اطفال

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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