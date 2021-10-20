الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

عقب تصدرها «التريند».. أبرز المعلومات عن إطلالة إنجلينا جولي

انجلينا جولي
انجلينا جولي

تصدرت النجمة العالمية أنجلينا جولي، محركات البحث الأكثر شهرة عبر موقع "جوجل"، عدما خطفت الأضواء بظهورها على السجادة الحمراء بإطلالة ساحرة وناضجة، خلال حضور العرض الأول لفيلم Eternals "الأبديون"، إنتاج شركة مارفيل، فى لوس أنجلوس، أمس الاثنين.

 

كانت هذه الإطلالة ساحرة، واستثنائية للنجمة العالمية، بسبب ظهورها برفقة أبناءها للمرة الأولى على السجادة الحمراء، حيث ظهرروا جميعهم معها.

انجلينا جولي

ظهر برفقة أنجلينا جولي على السجادة الحمراء أولادها مادوكس ، 20 عامًا ، زهرة 16 عامًا ، شيلوه ، 15 عامًا ، توأمان فيفيان ونوكس 13 عامًا، فيما غاب ابنها باكس البالغ من العمر 17 عامًا.

انجلينا جولي

 

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن إطلالة "جولي":-

  • ارتدت النجمة العالمية انجلينا جولي فستان من الساتان البنى.
  • نسقته مع سوار ذهبى كبير الحجم.
  • اعتمدت على تصفيف خصلات شعرها الأسود فى موجات ناعمة لامعة وفضفاضة تتدلى بجانب وجهها.
  • اعتمدت في ظهورها على الكحل المجنح للعين.
  • أظهر الفستان الذى صمم بدون حمالات ذراعيها حيث رسمت "تاتو".
     

  •  

تجدر الإشارة إلى أن فيلم The Eternals ، المقرر طرحه في دور السينما ، نوفمبر المقبل، يتناول سلالة من الكائنات الخالدة ذات القوى الخارقة التي تعيش سرا على الأرض،  بطولة ريتشارد مادن، كيت هارينجتون، ودون لي ، وسيشهد ظهور جولي وسلمى حايك وجيما تشان ولورين ريدلوف كأبطال خارقين أيضًا.

جدير بالذكر أيضًا أنه فيلم بطل خارق قادم مبني على جنس يحمل نفس الأسم من تأليف مارفل،الفيلم من إنتاج شركة مارفل ستوديوز وإخراج كلوي تشاو، الفيلم من بطولة ريتشارد مادن، جيما تشان، كميل نانجياني، سلمى حايك، ما دوجج سوك، باري كيوجان، أنجلينا جولي وكيت هارينجتون.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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