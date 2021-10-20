الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«كان سكران».. السجن 15 عامًا لتاجر دهس شخصين في القاهرة

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد الحميد همام، اليوم الأربعاء، بمعاقبة تاجر بالسجن 15 عامًا؛ لاتهامه بالقتل الخطأ تحت تأثير المخدر والخمر.

تعود أحداث الواقعة عندما أصيب شخصان، إثر تعرضهما لحادث دهس بالقاهرة وتوفى أحدهما ، من قبل سائق سيارة ملاكي، يقود في حالة سكر، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه، كما تبين اصطدام المتهم بسيارتين ملاكي أثناء محاولة تفادي الضحايا.

وتلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها وقوع حادث سير، وبالانتقال والفحص تبين قيام سائق سيارة يقود تحت تأثير المواد الكحولية، بدهس شخصين، والاصطدام بسيارتين ملاكي، وتحفظت قوات الأمن على المتهم، وعثر بحوزته على زجاجات خمور داخل سيارته.

محكمة جنايات القاهرة القتل الخطأ السجن تاجر تفادي الضحايا

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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