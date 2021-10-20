الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد جامعة بنغازي الليبية لبحث سبل التعاون

استقبال وفد جامعة
استقبال وفد جامعة بنغازي الليبية

 استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أمس، الدكتور عز الدين الدرسي، رئيس جامعة بنغازي الليبية والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور محمد بلال، عميد كلية التربية الرياضية بنين.

جاء اللقاء بهدف بحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال التعليم العالى والبحث العلمي.

واستعرض الدكتور قنصوة خلال اللقاء البرامج العلمية المختلفة التى تقدمها جامعة الإسكندرية، والبرامج الدولية بالشراكة مع الجامعات الأمريكية والأوروبية، وأبدى ترحيب جامعة الإسكندرية بنقل الخبرات بين الأساتذة المصريين والليبيين، وتطوير منظومة البحث العلمي، واستحداث مشروعات بحثية مشتركة، وتقديم الدعم لصغار الباحثين، وإنشاء درجات علمية مشتركة، وتشجيع التبادل الطلابي.

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استقبال وفد جامعة بنغازي الليبية

من جانبه، قدم الدكتور عز الدين الدرسي رئيس جامعة بنغازي الشكر لجامعة الإسكندرية علي الدعم الكامل المقدم، وأعرب عن اعجابه بحجم البرامج التي تقدمها جامعة الإسكندرية وجودتها، وأكد على تطلع جامعة بنغازي إلى الاستفادة من التعاون المشترك للنهوض بقطاع الدراسات العليا والبحوث، والنشر الدوري في الدوريات العلمية العالمية.

وأشار الدكتور محمد بلال عميد كلية التربية الرياضية بنين إلى أن الوفد استهل زيارته لجامعة الإسكندرية بجولة داخل مقر كلية التربية الرياضية، قاموا خلالها بتفقد أقسام الكلية المختلفة، والتعرف علي أهم البرامج التي تقدمها الكلية لطلابها، ودار نقاش حول إمكانية التبادل الطلابى وايفاد طلاب من جامعة بنغازي للتعاون مع الكلية في مجال الدراسات العليا.

وكان قد استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور أحمد المطيري، رئيس المكتب الثقافي بسفارة دولة الكويت بالقاهرة، والدكتور خالد محارب، الملحق الثقافي الكويتي بالإسكندرية، والدكتور عبد المحسن القحطاني،  الملحق الثقافي الكويتي بالقاهرة،  وذلك بغية بحث سبل التعاون بين الجانبين، والاطلاع على أحوال الطلبة الكويتيين الدارسين بجامعة الإسكندرية، وبحضور الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور وائل نبيل، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة هالة مقلد، مدير إدارة الوافدين بالجامعة.

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استقبال وفد جامعة بنغازي الليبية

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة حرص جامعة الإسكندرية على تنمية العلاقات مع دولة الكويت الشقيقة من خلال تبادل الزيارات العلمية، وإنشاء الدرجات العلمية المشتركة.

جامعة الإسكندرية بحث سبل التعاون التعليم العالي البرامج الدولية وتطوير منظومة البحث العلمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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