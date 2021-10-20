الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تفجير إرهابى يستهدف حافلة للجيش السورى فى دمشق

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

أفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا" بوقوع تفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين أثناء مرور حافلة تابعة للجيش عند جسر الرئيس في العاصمة دمشق وسط أنباء عن وقوع ضحايا.

وذكرت"سانا" أن وحدات الهندسة تفكك عبوة ثالثة كانت مزروعة في المكان الذي وقع فيه التفجير الإرهابي الذي استهدف الحافلة.

وعلى صعيد آخر، عادت حصيلة الإصابات اليومية بكورونا في سوريا لتتجاوز حاجز 400 إصابة في المسار التصاعدي الذي عاد منحنى الإصابات إليه مؤخرًا، كذلك ارتفع عدد الوفيات إلى 21 حالة مقارنة مع 17 يوم أمس.

وحسب إحصاءات نشرتها وزارة الصحة، فإن الإصابات التي تم تسجيلها بلغت 402 إصابة، مقابل 381 إصابة يوم أمس، و340 إصابة أمس الأول.

وحسب المعطيات الجديدة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في سوريا إلى 39488 إصابة، كذلك أعلنت الوزارة وفاة 21 حالة وهو ما يرفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 2429 وفاة.

وبلغ عدد حالات الشفاء 80 حالة اليوم، وهو ما يرفع عدد حالات التعافي إلى 25095 حالة، وتركزت الإصابات الجديدة في اللاذقية التي شهدت تسجيل 83 إصابة جديدة اليوم، تلتها حمص بواقع 76 إصابة، ثم حلب ب، 63 إصابة، فحماة بـ 48 إصابة.

بينما كانت معظم الوفيات في دمشق التي تم تسجيل 5 وفيات فيها، تلتها كل من السويداء،  وطرطوس بـ 4 وفيات.

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت، أمس، أن البلاد في حالة الذروة بالنسبة للإصابات بالفيروس، وقالت إن الأعداد "مرشحة للارتفاع"، وأن نسبة الإشغال في جميع المحافظات تجاوزت 90 في المئة، ووصلت إلى 100 في المئة، في محافظات: «دمشق، وريف دمشق، واللاذقية، وحلب، والسويداء».

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السن.

حافلة الرئيس بوتين تفجير ارهابي دمشق جير أثناء سوري العاصمة السورية تفجير ارهابي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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