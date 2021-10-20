الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة تؤكد استعدادها للحوار مع كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

قالت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ما زالت مستعدة للتعامل مع كوريا الشمالية في أي وقت وفي أي مكان ودون شروط مسبقة.


وأضافت المتحدثة، في إيجاز صحفي، أن التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية أكدت الحاجة الملحة للحوار والدبلوماسية مع هذه الدولة المنعزلة.


وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت في وقت سابق من اليوم صاروخا باليستيا في ثامن تجربة صاروخية خلال العام الجاري.


و قالت "ساكي" ندعو بيونج يانج لوقف المزيد من الاستفزازات والمشاركة في حوار موضوعي و مستمر".


وجددت التأكيد على التزام الولايات المتحدة الصارم بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان والتعاون الوثيق مع حلفائها.


وجاءت تصريحات ساكي بعد لقاء سونج كيم الممثل الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية اليوم في واشنطن بنظيره من كوريا الجنوبية واليابان في واشنطن.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، أنها ستمنح 105 ملايين دولار للشركات الصغيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة حتى يتمكنوا من تطوير تقنيات الطاقة النظيفة.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم- أن ذلك يأتي كجزء من التزام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ببناء اقتصاد للطاقة النظيفة وتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية خلال 2050.

وأضاف البيان، أن الـ105 ملايين دولار ستدعم مشروعات تتراوح من تكنولوجيا الطاقة والزراعة المستدامة إلى مراقبة الغلاف الجوي وإزالة الكربون، مشيرًا إلى أن الشركات الصغيرة التي تلقت في السابق منحًا من وزارة الطاقة للبحث والتطوير حققت مبيعات تزيد على 1.7 مليار دولار.

ولفت البيان إلى أن وزارة الطاقة الأمريكية ساعدت مؤخرًا في دعم تطوير تقنيات جديدة يمكنها قياس التفاعلات الكيميائية النانوية، وأتمتة الاتصال البصري في مراكز البيانات المتقدمة، وقياس الهباء الجوي لأبحاث المناخ.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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