الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المجر تطالب الاتحاد الأوروبى بدعم مصر وتشيد بدورها فى حماية أمن القارة

قمة فيشجراد
قمة فيشجراد

أكد وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر شيجارتو، أن بلاده والدول الثلاث الشريكة الأخرى في مجموعة فيشجراد Visegrad Group، تقدر بشدة الجهود التي بذلتها مصر على مدى السنوات الخمس الماضية لمنع تدفق المهاجرين القادمين من مصر نفسها أو عبر أراضيها إلى أوروبا.

وقال شيجارتو للصحفيين المجريين على هامش اجتماع لمجلس الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في بروكسل أمس، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الاعتراف بجهود مصر فيما يتعلق بالهجرة، بحسب ما نقلت صحيفة "المجر اليوم" (hungarytoday) في تقرير لها اليوم الثلاثاء.

وشدد بيتر شيجارتو على موقف المجر بأن التمييز السلبي من قبل الاتحاد الأوروبي للدول التي تدافع عن أوروبا سيكون سياسة ترفضها المجر مضيفًا "من غير المقبول ويتعارض مع أمن أوروبا أن يقوم الاتحاد الأوروبي بإلقاء محاضرات بدلًا من دعم البلدان التي لم تهدد أوروبا أبدًا بضغوط الهجرة ولم تمارس أي ضغط من هذا القبيل على القارة".

وقال بيتر شيجارتو إن المجر طلبت من المجلس الترتيب في أقرب وقت ممكن لتحويل 120 مليون يورو المعتمدة لدعم مصر دون وضع "أي معايير سياسية مصطنعة"، والتأكد من أن القاهرة يمكن أن تشتري التكنولوجيا التي تحتاجها لتثبيتها وحماية حدودها.

كما حثت المجر الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعه في بروكسل على عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن لمجلس الشراكة مع مصر كمنتدى لمواصلة الحوار، بحسب وزير الخارجية بيتر شيجارتو.

مصر تشارك في اجتماع فيشجراد

وشارك وزير الخارجية ‎سامح شكري، في الحادي عشر من أكتوبر الجاري في الاجتماع الوزاري لمصر ودول فيشجراد وبحث سبل تعزيز التعاون معها.

وتناول الاجتماع عددًا من القضايا الإقليمية والدولية، بينها الأوضاع في أفغانستان، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

ووقع ‏وزير الخارجية عددًا من الأطر التعاقدية مع نظيره المجري.

وبحث شكري مع نظيره المجري التعاون الثنائي بينهما، لا سيما في المجال الاقتصادي وملف الطاقة، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ومواصلة التنسيق المستمر بين البلدين.

كما شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الثاني عشر من أكتوبر الجاري في العاصمة المجرية بودابست في قمة مصر والدول الأعضاء في تجمع فيشجراد، والذي يضم كلًا

من المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا.

بيتر شيجارتو فيشجراد مصر اوروبا المهاجرين بروكسل المجر

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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