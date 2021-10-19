الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا.. إخلاء مبنى 2 بمطار مانشيستر بسبب طرد مشبوه

مطار مانشستر
مطار مانشستر

أفادت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، بإخلاء المبنى 2 في مطار مانشستر البريطاني، بسبب الشكوك في طرد مشبوه.

 

وأكدت سلطات مطار مانشستر، تواصلها بالشرطة حول الطرد المشبوه، لمعرفة ماهيته.

 

وتتعرض بريطانيا مؤخرا لعدد من العمليات الإرهابية، التي تثير حالة من الذعر، آخرها حادث طعن محافظ مما افدى إلى وفاته.

 

وقُتل نائب بريطاني بحزب المحافظين الذي يقوده رئيس الوزراء بوريس جونسون بعد طعنه عدة مرات، يوم الجمعة، على يد رجل دخل إلى اجتماع بين النائب وأفراد من دائرته الانتخابية في إحدى الكنائس.

 

وتعرض ديفيد أميس (69 عاما)، الذي يمثل ساوثيند ويست في إسيكس بشرق إنجلترا للطعن ظهر الجمعة في كنيسة بلفيرز المعمدانية.

 

ودخلت قوات الشرطة الكنيسة، وقالت إنها اعتقلت رجلا وإنها لا تبحث عن أي شخص آخر على صلة بالحادث.

 

ونقلت رويترز عن الشرطة إن النائب أميس "تلقى علاجا على أيدي خدمات الطوارئ لكن للأسف توفي في مكان الحادث".

 

وتابعت "تم اعتقال شخص يبلغ من العمر 25 عاما على وجه السرعة بعد وصول الضباط إلى مكان الحادث للاشتباه في ضلوعه في القتل، وتم العثور على سكين".

 

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي عاد إلى لندن من غرب إنجلترا فور إعلان نبأ الهجوم على النائب الراحل، "كان ديفيد رجلاً آمن بشدة بهذا البلد ومستقبله، وفقدنا اليوم شخصية رائعة تعمل في مجال العمل العام وصديقاً وزميلاً محبوباً للغاية".

 

ولم ترد تفاصيل عن الدافع وراء القتل، وهو ثاني هجوم من نوعه على نائب بريطاني في دائرته الانتخابية في السنوات الخمس الماضية، وهو ما أثار تساؤلات حول سلامة السياسيين.

 

وجرى تنكيس الأعلام في داوننغ ستريت حدادا عليه.

وعبر زملاء النائب من مختلف الأحزاب عن صدمتهم وأشادوا به باعتباره أحد أقدم المشرعين البريطانيين الحاليين وبأنه كان يجتمع بانتظام مع ناخبيه أول وثالث يومي جمعة من كل شهر، قائلين إنه كان وفيا تجاه الدائرة التي يمثلها.

مطار مانشستر بريطانيا بوريس جونسون طرد مشبوه اخلاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

الأكثر قراءة

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بمنع دخول الموظفين غير المطعمين بعد 15 نوفمبر

بطلة ريش لـ«الدستور»: «أنا مبعرفش أقرأ ومخرج الفيلم استغل جهلي»

مواعيد عرض الجزء الخامس والأخير من مسلسل الهيبة على MBC 1

«شديد البرودة ليلًا».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

مصدر بالتعليم يكشف حقيقة ظهور حالات كورونا بين طلاب المدارس

ضوابط فتح دورات المياه فى المساجد.. أبرزها «غلقها فور انتهاء الصلاة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وحدة سوريا.. الرئيس السيسي يرفض محاولة فرض الأمر الواقع

حسام علوان

حكاية المستر كولس الموظف الإنجليزى الغامض فى الحكومة المصرية

د. محمد عبدالديم

لماذا نحتاج إلى تسريع وتيرة الابتكار؟

إبراهيم داود

سينما التمويل الأجنبى

ماجد حبته

رجل الحرب والكذب

زيزيت سالم

ما بين شمس وأيوب تُروِّض شاهيناز الفقي حِبال الصَّبر

جمال-أسعد

المعارضة وبناء الشخصية المصرية

لواء.حمدى البطران

تعقب الدولة للجماعات الإرهابية في الخارج (23)

صور

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

مؤتمر الخطيب

إطلالات النجوم في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي

محطة تل أبيب

المزيد

شئون الأسرى الفلسطينية: نقل الأسير القواسمى المضرب عن الطعام إلى العناية المركزة

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 11 مقدسيًا خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوى

وسط وقوع إصابات.. قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين فى باب العمود