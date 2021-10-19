الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: الاعتراض على نتائج الانتخابات البرلمانية حق مكفول للجميع

حسن ناظم
حسن ناظم

أكد المتحدث باسم مجلس وزراء العراق حسن ناظم: أن الاعتراض على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرًا، حق مكفول للجميع ضمن الأطر القانونية المحددة.

وقال حسن ناظم- في تصريحات أوردتها قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الثلاثاء: إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد أحقية الجميع في الاعتراضات ضمن البيئة القانونية.

وشدد على أن الحكومة تعمل حتى اللحظة على دعم المسار الديمقراطي في العراق، مشيرًا إلى أن جميع من شاركوا في الانتخابات البرلمانية كان هدفهم خدمة العراق.

وفي وقت سباق، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، عن النتائج الرسمية الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية بعد الانتهاء من عملية العد والفرز اليدوي.

وقال رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العراقية القاضي جليل عدنان - في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم الانتهاء من عملية تدقيق نتائج الانتخابات، بعد إكمال العد والفرز اليدوي لـ3681 محطة".

وأضاف: أن النتائج الأولية الآن متاحة أمام الجميع عبر موقع المفوضية العليا للانتخابات، مبينًا أن هذه النتائج تعد أولية وبالإمكان الطعن فيها، قائلًا "نحن ملزمون وفقًا للقانون بأن نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين".

مجلس الوزراء العراق حسن ناظم الانتخابات البرلمانية العراق الكاظمي

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وائل لطفي

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