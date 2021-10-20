الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس مفتشى التموين: 6000 فرع لمشروع جمعيتى تم تنفيذها فى المراحل الثلاث

جمعيتي
جمعيتي

أكد رافت القاضي رئيس اتحاد مفتشي التموين والتجارة الداخلية  بالقاهرة أن وزارة التموين قامت بالتوسع في مشروع جمعيتي لشباب الخريجين خلال المراحل الثلاثة حيث نفذت 6000 فرع للمشروع لشباب الخريجين على مستوى المحافظات وهو الذي انعكس ايجابيا على توفير السلع التموينية وفارق نقاط الخبز والسلع الحرة بأسعار مخفضة بنسبة 25 %. 

 

وأضاف في تصريح خاص للدستور أن، المشروع الواحد يوفر ما بين فرصتين عمل إلى ثلاثة فرص عمل مباشرة للشباب الذي يبدأ أعمارهم من 21 عاما إلى 45 عاما، مشيرا إلى أنه مشروع خاص100% للشباب الذي تسعى الدولة إلي تمكينهم وهي من المشروعات المهمة التي نجحت في توفير فرص عمل للشباب ليصل إجمالي فرص العمل في هذا المشروع بواقع إجمالي 18000 فرصة عمل.

 

وذكر أن الوزارة توفر ألف فرع لمشروع جمعيتي خلال المرحلة الرابعة والذي يوفر 3 الآف فرص عمل في المناطق الأكثر احتياجا والمناطق التي تخلو من منافذ التموين وفي القرى الاكثر احتياجا وفي نطاق مبادرة حياة كريمة لتوفير هذه المنافذ في تلك المناطق وتقوم باجراء المعاينات المبدئية لها حاليًا حتى تبدأ فعليًا في أول شهر يناير المقبل.

 

وتابع القاضي أن هناك ضوابط نفذتها وزارة التموين بالتنسيق مع شركات تجارة الجملة لإنشاء المشروع الواحد والتي اشترطت أن تكون المساحة لمحل 30 متر وأن يكون المحل المؤجر لمدة خمسة أعوام وأن يكون الشخص حسن السير والسلوك ولم تصدر عليه أحكام جنائية أو أحكام مخلة بالشرف وأن يكون غير مؤمن عليه في القطاعين العام والخاص أو الحكومي وألا يكون لديه قرابة حتى الدرجة الرابعة لمن يمتلكون أنشطة تموينية مثل صاحب مخبز أو بدال تمويني أو صاحب مشروع جمعيتي أو مستودع دقيق أو مستودع بوتاجاز.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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