بالفيديو… جولة ميدانية فى الإسكندرية للتعرف على الآخر بنشر السلام

لكل معلم سكندري مردود ثقافي يعكس قيما مجتمعية متأصلة، ففي كل شارع ملمح أثري و وراءه قصص تراثية تعكس ثقافة المدينة الكوزموبوليتانية.

قررت مجموعة من شباب المدينة الساحلية،أكتشاف هذا الإرث، مترجلين بين كل معلم، لإنعاش التاريخ السكندري.

قال سامح نسيم، استشاري أنشطة السلام، أحد نشطاء المجتمع المدني، إن جولة السلام تهدف لتعرف شباب الإسكندرية على الزخم الثقافي والتاريخي لعروس البحر المتوسط.

وتابع: للإسكندرية تاريخ كوزموبوليتاني يدمج بين مختلف الثقافات والأديان التي تعايشت سويا، فمثل هذه الجولات الميدانية ترسخ في مفاهيم الشباب قبول الآخر بإختلافاتنا وتنوعنا والقدرة على التعايش فيما بيننا، فإختلافنا امر طبيعي وليس سبب لنزاع او خلاف، فهو واقع الحياة ويتواجد على كافة المستويات الاجتماعية.

أضاف فى تصريحاته للدستور أن الجولة شملت توضيح بعض المفاهيم مثل الفرق بين الحوار، النقاش، والجدال، السلوك الإيجابي والسلبي للحوار البناء، ومبادىء الحوار البناء المثمر.

شارك في الجولة مايقرب من ٢٥ شاب وفتاة، تضمنت زيارات ميدانية لعدد من المساجد والكنائس التاريخية مع شرح كامل للسيرة التاريخية لهذه الأثار، مؤكدا أن الإسكندرية تزخر بالإرث الثقافي التاريخي.

وأشار إلى أن الجولات الميدانية مستمرة وستنظم بشكل دائم، ويستطيع الشباب المشاركة فيها، متابعا أن الجولات الاسكتشافية الميدانية تكون أكثر فعالية وفائدة من المحاضرات، وتترك أثرا كلما مررنا بتلك الاماكن مجددا نتذكر تاريخها ومقصد سيرتها.