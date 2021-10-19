الصور الأولى من حفل زفاف نائل نصار وابنة بيل جيتس

نشر العروسان، بطل الفروسية المصري، نائل نصار، وجينيفر كاثرين، ابنة الملياردير بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، الصور الأولى لحفل زفافهما، عبر حساباتهما الرسمية على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وأُقيم حفل زفافهما يوم السبت الماضي، بحضور الأهل والأصدقاء، حيث بدا الثنائي بإطلالات راقية، والسعادة تغمر وجوههما.

نائل نصار وابنة بيل جيتس

جينيفر كاثرين

نشرت العروس جينيفر، أمس، صورة تجمعها بعريسها، تعود ليوم زفافها، أثناء دخولهما مكان الحفل، وقد ظهرت الفرحة على ملامحهما، والجميع يقف يصفق لهما، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليه: "أنه عالمي الخاص" مشيرة إلى تاريخ يوم زفافها 10.16.21.

نائل نصار وابنة بيل جيتس

نايل نصار

وعبر نايل نصار، في منشور عبر حسابه على موقع انستجرام، قائلًا: "لقد فعلنا شيئًا في نهاية هذا الويك إند" مشيرًا إلى حفل زفافهما، وشكر جميع أصدقائه: "شكراً لكل من جعل هذا أسعد يوم في حياتي"، مرفقًا صورة جديدة لهما من حفل الزفاف الذي جميع وسائل الإعلام هذا الأسبوع.

نائل نصار وابنة بيل جيتس

حفل زفاف نايل نصار وجينيفر كاثرين

احتفل نايل نصار، وجينيفر كاثرين، الابنة الكبرى للملياردير الأمريكي بيل جيتس، بحفل زفافهما، وسط الأقارب والأصدقاء الذين وصل عددهم 300 شخص، وذلك بعد قصة حبهما التي استمرت ما يقرب من 5 سنوات.

واستطاع الثنائي الاحتفال بزواجهما، في حفل أقيم في مدينة نيويورك الأمريكية، داخل مزرعة خيول يمتلكها جيتس، قد أهداها لها والدها، وصلت تكلفة حفل الزفاف الشهير، 2 مليون دولار، حسبما أفادت تقارير وسائل الإعلام العالمية.

وتألقت العروس جينيفر، بفستان زفاف أبيض طويل، كلاسيكي، بأكمام طويلة، وهى ممسكة بباقة ورد بيضاء، ونسقت معه طرحة منسدلة على شعرها الأشقر، وسارت على الممر الشرفي برفقة كل من والدها ووالدتها، بينما أطل العريس نايل نصار، ببدلة سوداء أنيقة، نسق معها قميص أبيض اللون، وحذاء أنيق.

مسابقات الفروسية

ويشتهر نايل نصار، بحبه لركوب الخيول، والمشاركة بسباقات الفروسية، وهي الهواية المشتركة بينه وبين حبيبته جينيفر، كما أن نايل نصار بطلًا رياضيًا فى مسابقات الخيول، فمن خلال مشاركته في بطولات الفروسية، استطاع نائل نصار، الفوز ببطولة ويلينجتون بأمريكا، في عام 2013، وشارك أيضًا في أولمبياد طوكيو 2020.