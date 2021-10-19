الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اختل توازنها.. وفاة سيدة سقطت من أعلى سلم في قرية بأطفيح

جثة
جثة

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطها من أعلى سلم بإحدى قرى أطفيح في محافظة الجيزة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع سيدة بإحدى قرى أطفيح، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن السيدة لقيت مصرعها نتيجة سقوطها من أعلى سلم، حيث اختل توازنها، وسقطت وتعرضت لإصابات متفرقة بأنحاء جسدها فارقت إثرها الحياة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق، وقررت النيابة تشريح جثة المجني عليها، وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث، واستدعاء شهود العيان؛ لسماع أقوالهم في الواقعة.

عقب تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثة هناك العديد من الإجراءات القانونية التي من المقرر اتباعها لكشف غموض الواقعة.

ربة منزل محافظة الجيزة أطفيح سلم مديرية أمن الجيزة محل الواقعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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