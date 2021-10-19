«القوى العاملة»: تعيين 495 شابا بدمياط خلال شهر سبتمبر

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط، بتعيين 495 شاباً، منهم 7 شباب من ذوي الإحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 1044 شاباً، كما تم استخراج 574 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة ، فضلاً عن توفير 22 فرصة عمل، وذلك خلال شهر سبتمبر المقبل.

وقال الوزير، إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 222 منشأة بنظام الدوري والحملات، والإعادة على 89 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 51 محضراً، وعمل 23 حملة تفتيشية، وبحث 15 شكوى عمالية، وتم عقد 6 ندوات توعية بشركة الحمد للمقاولات بدمياط الجديدة، ومنشأة إيهاب وهبة التمامي بالزرقا.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط، قامت بتعيين 242 شاباً، منهم شبان من ذوي الاحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 698 شاباً، كما تم استخراج 232 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلاً عن توفير 17 فرصة عمل، وذلك خلال شهر يوليو الماضي.

وقامت المديرية في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 200 منشأة بنظام الدوري والحملات، والإعادة على 112 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 55 محضراً، وبحث 6 شكاوي، وتم عقد ندوة توعية و2 خدمات عمالية، بشركة غاز دمياط، شركة الحمد للمقاولات، ومصانع عيسى بفارسكور.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط، قامت بتعيين 422 شاباً، منهم 5 شاباً من ذوي الإحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 1289 شاباً، كما تم استخراج 580 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلاً عن توفير 50 فرصة عمل، وذلك خلال شهر يونية الماضي.