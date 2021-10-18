الأنبا جورج بكر يستعد لإتمام طقوس قداس احتفالات «سنودس 2023»

أعلنت بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك، تنظيم القداس الإلهي الذي يرأس المطران الأنبا جورج بكر، احتفالاً بالسنودس الإيبارشي المعروف بـ"سنودس 2023".

يأتي ذلك في كاتدرائية القيامة للروم الملكيين يوم الأحد الموافق 7 من نوفمبر المُقبل.

على صعيد متصل، ترأس المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، القداس الإلهي، احتفالًا بافتتاح السينودس الإيبارشي ٢٠٢١ - ٢٠٢٣، "من أجل كنيسة سينودسية الشركة، المشاركة، والرسالة"، وذلك بكنيسة سان جوزيف بوسط البلد.

وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن جاء ذلك بمشاركة نيافة الحبر الجليل المطران جورج بكر، مطران كنيسة الروم الكاثوليك بمصر، والأب مراد مجلع، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، والآباء الكهنة، والرهبان، والراهبات من الرهبانيات المختلفة.

أضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه كما شارك بالحضور سيادة السفير محمود طلعت، السفير المصري الجديد بالفاتيكان، والمستشار جورج وصفي ناشد، والعديد من الشخصيات الهامة، والشعب المُحتفل.

وألقى المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر الكلمة الروحية التشجيعية عن السينودس، وأهميته الكبري، حيث أنه ينبغي أن يكون معاشًا. تلا الكلمة، تلاوة العديد من صلوات المؤمنين (الطلبات) من ممثلين عن كل الحاضرين بأكثر من سبع لغات مختلفة، بالإضافة إلى الترانيم الروحية من كورال كنيسة سان جوزيف، والكورال السوداني.

واختتم مطران الكنيسة اللاتينية بمصر القداس الإلهي بكلمة شكر من اللجنة المركزية للسينودس الإيبارشي، ألقاها المونسينيور أنطوان توفيق، منسق اللجنة المركزية للسينودس الإيبارشي، تلاها منح البركة الرسولية الختامية من سيادة المطران للجميع، وتهنئتهم.