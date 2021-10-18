الإثنين 18 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تزوير سينمائى.. سر غضب الفنانين من فيلم ريش بمهرجان الجونة

جريدة الدستور

أثار "فيلم ريش" الجدل في جنبات فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى المقامة حاليًا في مدينة الجونة بعد عرضه أمس الأحد، حيث أبدى عدد من الفنانين من الذين حضروا الفيلم غضبهم من الصورة التي نقلها العمل عن المجتمع والإسراف في مشاهد الفقر التي تضمنتها الأحداث، واعتبروا أنه يسىء للبلاد، ولا يقدم الصورة الحقيقية لمصر الآن.

 

رد فعل الفنانين عقب مشاهدة “ فيلم ريش ”

 

وشهدت قاعة العرض أمس الأحد مغادرة عدد من الفنانين الفيلم بعد مرور أقل من ساعة على عرضه، وهم شريف منير، أحمد رزق، أشرف عبدالباقى إضافة إلى المخرج عمر عبدالعزيز، وتبين بعد ذلك أن سبب المغادرة هو اعتراضهم على موضوع فيلم ريش والطريقة التي يُظهر بها المجتمع، وازداد الجدل بعد ذلك حول قضية الفيلم.

"فيلم ريش" هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، وقد اشترك فى تأليفه مع السيناريست أحمد عامر، ويقدم قصة أم تعيش فى كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذى لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه وذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة.

فيلم ريش مهرجان الجونة السينمائي مدينة الجونة

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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