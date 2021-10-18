الإثنين 18 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

«لافروف»: روسيا تعلق عمل مكتبها لدى «الناتو» اعتبارًا من نوفمبر المقبل

لافروف
لافروف

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، تعليق بلاده لعمل مكتبها لدى حلف "الناتو"، اعتبارًا من الأول من نوفمبر المقبل.

وقال "لافروف"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إنه "ردًا على تصرفات حلف شمال الأطلسي، قمنا بتعليق عمل بعثتنا الدائمة لديه، بما في ذلك عمل الممثل العسكري الرئيسي، وذلك اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل، أو ربما يستغرق الأمر بضعة أيام أخرى".

وأضاف: "إذا كان لدى أعضاء الناتو أي مسائل عاجلة، فيمكنهم الاتصال بسفيرنا في بلجيكا الذي يقوم بتسيير العلاقات الثنائية بين روسيا ومملكة بلجيكا بشأن هذه القضايا".

وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنها أخبرت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، بأن نشر البنية التحتية العسكرية للولايات المتحدة وحلف الناتو في آسيا الوسطى، غير مقبول مطلقًا بالنسبة لروسيا.

وفي سياقٍ متصل، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، تعليق عمليات روسيا في حلف شمال الأطلسي الناتو، بعد تصاعد التوتر بين الطرفين في الأسابيع الأخيرة.

وقال لافروف، الإثنين، بعد إعلان تعليق عمليات روسيا في الناتو: "يمكن للناتو التواصل مع روسيا عبر سفارته في بروكسل إذا لزم الأمر".

وطرد حلف "الناتو"، 8 أعضاء من البعثة الروسية لدى الحلف العسكري، قبل أسابيع، قائلاً: "إنهم يعملون سرًا كضباط استخبارات".

كما خفض "الناتو" عدد أعضاء بعثة موسكو في مقره، وقال مسؤول في "الناتو": "يمكننا أن نؤكد أننا سحبنا اعتماد 8 أعضاء في البعثة الروسية لدى الناتو، كانوا ضباط استخبارات روسيين غير معلنين".

ونقلت "أسوشيتد برس" عن المسؤول الذي فضَّل حجب اسمه، إن "الناتو" خفَّض أيضًا عدد الروس المعتمدين لديها في المنظمة من 20 إلى 10.

وتصاعدت التوترات بين "الناتو" وروسيا منذ ضمت موسكو شبه جزيرة "القرم" الأوكرانية في عام 2014. 

وتقوم خلافات بينهما حول تطوير الصواريخ النووية الروسية، والاختراقات الجوية للمجال الجوي لدول الحلف، وتحليق الطائرات المقاتلة فوق سفن الحلف.

بلجيكا لافروف سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي شمال الأطلسي حلف شمال الأطلسي

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