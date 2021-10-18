الإثنين 18 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«اللياقة مش من فراغ».. لبلبة درست الباليه الكلاسيكي واسمها الحقيقي «نينوتشكا»

لبلبة
لبلبة

ظهرت الفنانة لبلبة على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي، مستعرضة أحد الحركات الرياضية، في رسالة منها لطمأنة الجمهور عليها، بعد تعثرها في الحركة على المسرح في حفل افتتاح المهرجان بدورته الخامسة.

وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع حركة الفنانة لبلبة الرياضية التي ظهرت خلالها في لياقة جيدة، عقب سقوطها على خشبة مسرح الجونة. 

وترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن «لبلبة»، كالتالي:

  • فنانة استعراضية مصرية.
  • اسمها الحقيقي «نينوتشكا مانوك كوبليان»
  • مواليد القاهرة من أسرة ذات أصول أرمنية
  • عملت في الفن منذ طفولتها عن طريق تقديمها لفقرات تقليد الفنانين التي اشتهرت بها في هذه الفترة.
  • ابنة عمة الفنانة فيروز والفنانة نيللي
  • تميزت الفنانة لبلبة بدراسة البالية الكلاسيكي
  • عملت بالغناء ولها 268 أغنية.
  • حصلت على جوائز عديدة  كأحسن ممثلة.
  • تزوجت من الفنان حسن يوسف ولكنها انفصلت عنه ولم ترتبط بعدها مرة أخرى.

وكانت قد ظهرت لبلبة في مهرجان الجونة مرتدية فستان أسود لامع قصير بصيحة الثمانينات، ذو أكمام طويلة وبقصة مفتوحة على الصدر، وأضفت للإطلالة أناقة بارتداء قرطين متدليين من أذنيها، وذلك فى اليوم الرابع لمهرجان الجونة.

جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي، أضاء شمعة ميلاده الخامسة الخميس الماضي، بحفل افتتاح حضره نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، وشهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.

مصري في مهرجا حياته السوشيال ميديا جنوب أفريقيا العالم العربي ساخنة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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