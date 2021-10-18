أظهرت المؤشرات المالية المعدلة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، تراجع أرباحها بنسبة 50.7 بالمائة خلال العام المالي 2020-2021، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة اليوم، أنها حققت أرباحاً بلغت 180.15 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل أرباح بلغت 365.55 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وتراجعت إيرادات نشاط الشركة عن العام المالي الماضي إلى 574.18 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.099 مليار جنيه في العام المالي 2019-2020.

وحققت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس 2021، أرباحاً بلغت 16.25 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2020 حتى مارس 2021، مقابل أرباح بلغت 379.59 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وخلال الفترة تراجعت إيرادات الشركة إلى 263.7 مليون جنيه، مقابل 1.13 مليار جنيه إيرادات في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

أرجعت الشركة الانخفاض في الإيرادات نتيجة بيع قطع أراضٍ بمدينة هليوبوليس الجديدة ومنطقة الشيراتون خلال الفترة المقارنة.

أرباح مصر الجديدة للإسكان المعدّلة تتراجع 51% خلال 2020-2021

أظهرت المؤشرات المالية المعدلة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، تراجع أرباحها بنسبة 50.7 بالمائة خلال العام المالي 2020-2021، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة اليوم، أنها حققت أرباحاً بلغت 180.15 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل أرباح بلغت 365.55 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وتراجعت إيرادات نشاط الشركة عن العام المالي الماضي إلى 574.18 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.099 مليار جنيه في العام المالي 2019-2020.

وحققت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس 2021، أرباحاً بلغت 16.25 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2020 حتى مارس 2021، مقابل أرباح بلغت 379.59 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وخلال الفترة تراجعت إيرادات الشركة إلى 263.7 مليون جنيه، مقابل 1.13 مليار جنيه إيرادات في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة الانخفاض في الإيرادات نتيجة بيع قطع أراضٍ بمدينة هليوبوليس الجديدة ومنطقة الشيراتون خلال الفترة المقارنة.