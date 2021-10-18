جامعة الإسكندرية تساهم بـ32 بحثًا جديدًا في النشر الدولي

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن أعضاء هيئة تدريس الجامعة قاموا يوم الإثنين 18 أكتوبر بنشر 32 بحثًا متميزًا ضمن المجلات المرفوعة على منصة “سكوبس ‏Scopus“‏ العالمية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن نتائج هذا الأسبوع قد أظهرت أن النشر الدولى كان قد بلغ 32 بحثًا وكان توزيع التخصصات كالتالي في مجال العلوم الأساسية (36.4%) وشملت كلًا من الكيمياء الحيوية والوراثة والبيولوجيا الجزيئية (16.4%)، علوم البيئة (7.3%)، علوم الحاسب (5.5%)، الرياضيات (3.6%)، الكيمياء (3.6%)، يلي العلوم الأساسية العلوم الطبية (25.5%)، ثم الزراعة والعلوم البيولوجية (7.3%)، فالصيدلانيات وعلوم السموم (7.3%)، فالهندسة (5.5%)، والطاقة (3.6%).

وأضاف قنصوة، أنه بتحليل الأبحاث المنشورة وجد أن هناك تعاون دولى واضح فى إجراء هذه الأبحاث وأتت أعلى دولة أشتركت مع مصر فى النشر هذا الأسبوع المملكة العربية السعودية 11 بحثًا، تلتها إنجلترا 5 أبحاث، فالإمارات العربية 4 أبحاث، فكندا وألمانيا وليبيا الولايات المتحدة الأمريكية بحثين لكل منهم، وغيرهم من دول العالم.

وكانت أكثر الأبحاث المنشورة هذا الأسبوع مع جامعة الملك سعود، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة أسيوط، وجامعة القاهرة، وجامعة فاروس، وجامعة المنصورة، وجامعة برمنجهام، مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، وغيرهم من الجامعات.

ومن جانبه هنأ قنصوة المنشورة أبحاثهم ضمن القائمة، متمنيًا لهم مزيدًا من التقدم وتحقيق الإنجازات العلمية التي ترفع اسم الجامعة فى كافة المحافل والتصنيفات العلمية العالمية.