تعليم الإسكندرية يحصد الأول جمهوريًا في المشروع الوطني للقراءة

حصد تعليم الإسكندرية ثلاثة مراكز جمهوري على مستوى الفئات الثلاث في التصفية النهائية للمشروع الوطني للقراءة ضمن منافسات الطالب المثقف، وهو المشروع الذي تم تنظيمه بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم المصرية ومؤسسة البحث العلمي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تعليم الإسكندرية يحصد الأول جمهوريًا

مكافآت مالية تخطّت المليون جنيه لثلاثي الإسكندرية الفائز

وقال الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم أن تعليم الإسكندرية حصد الأول جمهوريًا بفوز الطالب عمر مصطفى عبد التواب بمدرسة أمينة السعيد الابتدائية بإدارة المنتزه في الفئة الثانية التي تبدأ من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف السادس الابتدائي وفاز بنصف مليون جنيه مكافأة مالية، كما حصد تعليم الإسكندرية المركز الأول جمهوري بفوز الطالب عبد الرحمن سامي بمدرسة التربية الحديثة بإدارة المنتزه في الفئة الثالثة التي تبدأ من الصف الأول الإعدادي حتى الثالث الإعدادي وفاز بنصف مليون جنيه مكافأة مالية، وحصد تعليم الإسكندرية المركز الخامس جمهوري بفوز الطالب إياد محمد السيد بمدرسة سعد بن أبي وقاص الابتدائية بإدارة العجمي في الفئة الثالثة التي تشمل الصفين الأول والثاني الابتدائي وفاز بخمسين ألف جنيه مكافأة مالية.

تعليم الإسكندرية يحصد الأول جمهوريًا

وتم تكريم جميع الفائزين بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين والدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم ونجلاء سليم منسق عام المشروع بالإسكندرية.

تعليم الإسكندرية يحصد الأول جمهوريًا

يُذكَر أنَّ المشروع الوطني للقراءة انطلق في مارس 2020 بهدف تنمية الوعي بأهمية القراءة، وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار، ودعم القيم الوطنية والإنسانية، وانطلقت فعاليات التصفية النهائية للمشروع بمشاركة 3 مليون و500 ألف طالب من مختلف المحافظات بهدف إحداث نهضة في القراءة عبر جعلها أولوية لدى فئات المجتمع، مع تحقيق الاستدامة المعرفية التي تضع مصر في الصدارة.