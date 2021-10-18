وزير الصحة الأردنى: بكتيريا «شيغيلا» غير خطيرة والتعافى منها خلال 3 أيام

قال وزير الصحة الأردني، فراس الهواري، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام أردنية: إن بكتيريا "شيغيلا" تنتشر اليوم في جميع دول العالم؛ لأنه هذا الوقت هو الموسم المعروف لها، مؤكدًا أن هذه البكتيريا غير خطيرة، ومعظم المصابين بها يتعافون خلال يومين أو 3 أيام.

كما أكد "الهواري"، على أن كوادر وزارة الصحة الأردنية أجرت ما تقوم به الدول من مسوحات للمناطق، وبعض النتائج ظهرت، وتم توفير علاجات للمصابين، موضحًا أن "الأمور جيدة، وقد نصل إلى السبب، وقد لا نصل للسبب".

وأضاف أن نتائج تحاليل الماه والغذاء آمنة ونظيفة تمامًا، مشيرًا إلى أن بعض المصابين مخالطون للذين أصيبوا بها الفترة الماضية.

وسجلت الأردن 50 حالة اشتباه بالتسمم في محافظة عجلون منذ الخميس الماضي، والسبت أدخل 14 طفلًا إلى مستشفى جرش الحكومي لديهم اشتباه بالتسمم، وفقًا لوزارة الصحة.

وقال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس: "إنه تم تشخيص 14 حالة جديدة مصابة بجرثومة شيجيلا يوم أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات في بلدة جبة إلى 72، فيما وصلت الإصابات في عجلون إلى 18 إصابة".

وأضاف أن هذه الجرثومة "تنتقل من خلال الماء أو الغذاء أو اللمس"، مؤكدًا على أن عدد الإصابات تحت السيطرة، وأغلب الحالات غادرت المستشفى.

وفي سياق منفصل، أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، أمس الأحد، أنه لا خطط حاليًا لتشغيل رحلات بين عمان ودمشق.

وأكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، عدم وجود خطط لتشغيل رحلات جوية مباشرة بين الأردن وسوريا أو العكس في الوقت الحالي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وقال "مستو"، خلال لقاء جمعه بعدد مع الصحفيين في وزارة النقل الأحد، إن المملكة تسعى دائمًا إلى زيادة عدد الخطوط الجوية التي تجمعها مع مختلف دول العالم، بهدف تعزيز الانفتاح الاقتصادي ودعم عجلة النمو، فالطيران ممكن ومحرك للاقتصاد.

وأضاف أن الأردن وقع مزيدًا من اتفاقيات النقل الجوي مع دول العالم، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات تشكل حجر الأساس لتشغيل خطوط جوية بين الأردن ودول العالم.