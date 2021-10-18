الإثنين 18 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مترو أنفاق واشنطن يعلق عمل 60% من أسطوله

مترو أنفاق واشنطن
مترو أنفاق واشنطن

علقت شبكة مترو أنفاق  واشنطن عمل 60% من أسطولها وسط تحقيق بشأن خروج قطار عن مساره، وفقا لما أغلنته وسائل اعلام أمريكية التي كشفت عن أن هناك أيضا تحقيقات  بشأن السلامة أدت إلى خروج قطار عن مساره.

ومن جانبها  قالت شبكة مترو واشنطن: إنها ستشغل نحو 40 قطارا، وستغادر هذه القطارات كل 30 دقيقة تقريبا.

وفي سياق منفصل، أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الولايات المتحدة متهمة بإهدار الملايين من جرعات لقاح فيروس كورونا، في الوقت الذي تعاني فيه الكثير من دول العالم من نقص كبير في الجرعات.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه تم التخلص من ما لا يقل عن 15 مليون جرعة في الولايات المتحدة بين شهري مارس وسبتمبر، وفقًا لأحد تحليلات بيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، كما وجد تحقيق منفصل أنه تم التخلص من مليون جرعة في 10 ولايات بين شهري ديسمبر ويوليو.

وأشارت إلى أن الولايات الأمريكية تواصل التخلص من الجرعات غير المستخدمة، حيث تخلصت لويزيانا من ٢٢.٤ ألف جرعة غير مستخدمة من اللقاحات - وهو معدل تضاعف ثلاث مرات تقريبًا منذ نهاية يوليو، حتى مع اجتياح موجة رابعة قاتلة من الفيروس بالولاية، وفسدت بعض الجرعات التي تم التخلص منها من فتح القوارير وليس نهايتها، كما انتهت صلاحية أكثر من ٢٠ ألف حقنة.

وأوضحت الصحيفة أنه يتم اهدار آلاف الجرعات كل يوم في ولاية ويسكونسن في ألاباما ، كما تم إلقاء أكثر من ٦٥ الف جرعة في ولاية تينيسي.

وتابعت أن هذه الجرعات المهدرة تمثل جزءًا صغيرًا من عدد الجرعات التي يتم منحها في هذه الولايات - في لويزيانا، على سبيل المثال، تم إعطاء 4.4 مليون جرعة بنجاح.

وأضافت أن هذه الأنباء تأتي في الوقت الذي ينتظر فيه ملايين الأشخاص حول العالم جرعاتهم الأولى، حيث تلقى 1٪ فقط من سكان البلدان منخفضة الدخل الجرعات الأولى اعتبارًا من يوليو ، مقارنة بأكثر من نصف أولئك الذين يعيشون في حفنة من البلدان ذات الدخل المرتفع.

شبكة مترو أنفاق واشنطن مترو أنفاق واشنطن واشنطن صحيفة الجارديان البريطانية كورونا

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وائل لطفي

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