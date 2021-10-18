الإثنين 18 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الإثنين 18-10-2021

دولار أمريكي
دولار أمريكي

أظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية، ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع فى البنوك، بمقدار قرشين، حيث بلغ 15.73 جنيه مصري مقابل الدولار الأمريكي، الإثنين، وهو ما يعني استقرار أسعار صرف الدولار خلال الفترة الحالية؛ نظرا لعدم وجود معدلات إرتفاع عالية، مع توفير الكميات اللازمة للسوق المصرفي والتجاري وطلبات رجال الأعمال. 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع تحديث يومي 

 في ذات السياق، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنك المركزي والبنوك العامة والاستثمارية، رغم الارتفاع الطفيف؛ نظرا لتدففات العملة الصعبة من العاملين في الخارج، وتغذية البنوك بكميات الدولار اللازمة.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 

بالإضافة إلى ذلك استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى  15.63 جنيه  للشراء  و15.76 جنيه للبيع حسب اخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم. 


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 

كذلك شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثبات عند مستوى  15.63 جنيه للشراء  و15.73 جنيه  للبيع خلال التعاملات. 

سعر الدولار في بنك مصر 

كما سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر  15.63 جنيه للشراء بينما سجل 15.73 جنيه للبيع

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة 

وأيضا أظهر تداول العملات الأجنبية، إستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى  15.75 للشراء بينما سجل 15.65  للبيع .

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 

وكشفت التعاملات في بنك الإسكندرية إستقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى  15.64 جنيه للشراء و و15.74 للبيع 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB 

كذلك بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري  15.65 للشراء بينما سجل 15.75 للبيع 

سعر صرف الدولارفي بنك أبو ظبي 

كما استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى  15.67 للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 للبيع 

سعر الدولار في بنك عودة 

وشهد سعر الدولار في بنك عودة مقابل الجنيه المصري حالة من الإستقرار عند مستوى  15.65 جنيها للشراء و 15.75 جنيها للبيع خلال التعاملات. 

سعر صرف اليورو في البنوك خلال تعاملات اليوم 

فى النهاية، أظهرت الشاشات الإلكترونية في البنوك، منها البنك الأهلي المصري، استقرار سعر صرف اليورو مقابل الجنيه عند مستوى  18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.

كما حافظ سعر اليورو في بنك مصر  عند مستوى  18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع خلال فترة التعاملات. 
 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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