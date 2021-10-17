إصابة 3 سيدات فى انقلاب توك توك بالطريق الزراعي ببنى سويف

أصيب 3 سيدات، الأحد، فى انقلاب توك توك بالطريق الزراعى أمام قرية باروط، التابعة لمركز بنى سويف وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى مستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج.

تلقي اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بنى سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة، مديرالبحث الجنائى بانقلاب توك توك أمام قرية باروط على الطريق الزراعى نتيجة السرعة.

أسفر الحادث عن إصابة كل من خلود حجازى قرني، 23 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، وعزه حجازي قرني، 20 سنة، مصابة بجروح و كدمات متفرفة، ومحمد جمعه محمد، 30 سنة، مصابة بكسر بالقدم اليمني وتم نقلهن للمستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة.