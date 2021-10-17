مصرع 25 في فيضانات وانزلاقات أرضية بالهند

لقى 25 شخصًا على الأقل مصرعهم في جنوب غرب الهند جراء فيضانات وانزلاقات أرضية تسببت بها الأمطار الغزيرة، بحسب ما أفاد مسئولون، اليوم الأحد، فيما واصل رجال الإنقاذ البحث عن ناجين وعمل الجيش الهندي على نقل إمدادات الطوارئ.

وعزلت الأمطار التي اشتدت في وقت متأخر الجمعة أجزاء من ولاية كيرالا الساحلية، كما ارتفع منسوب المياه في أنهر الولاية التي فاضت وغمرت الأراضي والطرق المحيطة بها.

وعثر على نحو 11 جثة في منطقة إيدوكي و14 أخرى في منطقة كوتايام، بحسب ما أفاد مسؤولون وكالة فرانس برس، بعد الانزلاقات والسيول التي تعرضت لها هذه المناطق.

وقال بيناراي فيجايان رئيس وزراء ولاية كيرالا، اليوم الأحد: إنه تم إجلاء آلاف الأشخاص وإقامة ما لا يقل عن 100 مخيم إغاثة.

ويساعد الجيش والقوات البحرية والجوية في عمليات الإغاثة والإنقاذ، لكن لم يستطع المسئولون تحديد عدد المفقودين.

وقال رجل لقناة "مانوراما تي في" بولاية كيرالا في كوتايام "هنا كان مصدر رزقي، لقد ذهب كل شيء".

وأضافت امرأة من كوتيكال "انهارت تلة بالقرب منا، هناك الكثير من الدمار والخسائر، المنزل دُمّر".

وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حافلات وسيارات غارقة في مياه الفيضانات.

وأعرب رئيس الوزراء ناريندرا مودي في تغريدة عن تعازيه، قائلًا إن السلطات تعمل على مساعدة المتضررين من الفيضانات.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية: إنه من المتوقع أن ينخفض منسوب مياه الأمطار الناتجة عن منطقة ضغط منخفض فوق جنوب شرق بحر العرب الإثنين.

وعام 2018 لقي قرابة 500 شخص مصرعهم في كيرالا بعد أن شهدت الولاية أسوأ فيضانات تضرب الولاية منذ ما يقرب من قرن.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام هندية، أمس، نقلًا عن السلطات المحلية بأن ما لا يقل عن 10 أشخاص لقوا مصرعهم، ولا يزال 18 آخرون في عداد المفقودين جراء فيضانات وانهيارات أرضية بجنوب غربي الهند.