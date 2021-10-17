الأحد 17 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مهرجان الجونة.. محمود الليثى يتذكر سمير غانم بصورة «فطوطة»

جريدة الدستور

ارتدى الفنان محمود الليثي، بدلة رسم عليها صورة “فطوطة”، الشخصية التي جسدها الفنان الراحل سمير غانم للأطفال، مكتوبا تحتها “ستظل في قلوبنا”، في رابع أيام الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي 2021.

وأطلق مهرجان الجونة دورته الخامسة، الخميس الماضي، بمشاركة نحو 80 فيلما وبحضور قرابة الألف ضيف من أنحاء العالم مع فرض إجراءات احترازية محكمة.

ويعرض المهرجان في دورته الجديدة 37 فيلما روائيا طويلا و15 فيلما وثائقيا و23 فيلما قصيرا إضافة إلى 6 أفلام ضمن برنامج العروض الخاصة.

 

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