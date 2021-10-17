مهرجان الجونة.. محمود الليثى يتذكر سمير غانم بصورة «فطوطة»

ارتدى الفنان محمود الليثي، بدلة رسم عليها صورة “فطوطة”، الشخصية التي جسدها الفنان الراحل سمير غانم للأطفال، مكتوبا تحتها “ستظل في قلوبنا”، في رابع أيام الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي 2021.

وأطلق مهرجان الجونة دورته الخامسة، الخميس الماضي، بمشاركة نحو 80 فيلما وبحضور قرابة الألف ضيف من أنحاء العالم مع فرض إجراءات احترازية محكمة.

ويعرض المهرجان في دورته الجديدة 37 فيلما روائيا طويلا و15 فيلما وثائقيا و23 فيلما قصيرا إضافة إلى 6 أفلام ضمن برنامج العروض الخاصة.