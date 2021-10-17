«يلا كمل».. أحمد بتشان يستعد لطرح أحدث أعماله الغنائية

يستعد المطرب أحمد بتشان لطرح أحدث أعماله الغنائية التي تحمل عنوان “يلا كمل” خلال الفترة المقبلة، وهي من انتاج شركة نجوم ريكوردز.

كانت آخر أعمال بتشان الغنائية هى ابن ناس وتعاون خلالها مع كل من الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، والملحن وليد سعد، والموزع الموسيقي محمد شفيق، ومهندس الصوت أمير محروس، والمنتج ياسر خليل وشركة نجوم ريكوردز.

وطرح أحمد بتشان مؤخرا أغنيته الجديدة "أيام وفاتوا" عبر قناة شركة نجوم ريكوردز بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتعاون بتشان في أغنيه "أيام وفاتوا" مع كل من الشاعر الغنائي هشام صادق، والملحن والموزع الموسيقي محمد شفيق، وقام بتسجيل الغناء محمد إسماعيل، ومهندس الصوت أمير محروس، وتولى إخراج الفيديو كليب المخرج شادي قاسم، إنتاج: نجوم ريكوردز وهاي واي.

تقول كلمات الأغنية:

أيام و فاتوا

و خسارة صعب أحكيلكوا شوفت انا فيها ايه

أيام ما عدتش بسهوله

مين ذكرياته

مافيهاش حاجات توجع و ناس داست عليه

كل قلب و فيه اللي فيه

هنعمل إيه طابور واقفين بنتعلم

ف مش زعلان أنا بس الصدمة خضتني

في مين فالدنيا عاش من غير ما يتألم

و إيه يعني إن مره مشاعري ضلِّتني

في حاجات كتيره

كان يجرى إيه لو كنا عادي ما شوفناهاش

يا ريته كان بس بإيدينا

في حمول كبيره

وانا لو بإيدي الوضع كنت ما شيلتهاش

خلاص دلوقتي ما علينا

هنعمل إيه طابور واقفين بنتعلم

ف مش زعلان أنا بس الصدمة خضتني

في مين فالدنيا عاش من غير ما يتألم

و إيه يعني إن مره مشاعري ضلِّتني