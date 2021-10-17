بعد رحيل أسقف المحلة الكبرى.. ارتفاع الكراسى الشاغرة بالكنيسة إلى 7

ترأس الأنبا صليب، أسقف ميت غمر والنائب الباباوي لأسقفية المحلة الكبري، صلاة قداس اليوم الثالث لرحيل الأنبا كاراس أسقف المحلة الكبرى، وكان قد ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة الجنازة على جثمان الأنبا كاراس أسقف المحلة الكبرى.

وبذلك زاد عدد الكراسي الشاغرة في الكنيسة القبطية، كرسيا جديد وهو كرسي المحلة الكبرى، بعد كرسي أسوان الذي فرغ برحيل الأنبا هدرا، وكرسي دير أبو مقار الذي فرغ باغتيال الأنبا أبيفانيوس، وكرسي دير الشايب الذي فرغ برحيل الأنبا سلوانس، وكرسي بني مزار الذي فرغ برحيل الأنبا اثناسيوس، وكرسي شبين القناطر الذي فرغ برحيل الأنبا بطرس، وكرسي ملبورن الذي فرغ بانتداب الأنبا سوريال للخدمة في لوس انجلوس.

ورحل الأنبا كاراس في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، بعد صراع قصير مع المرض، عن عمر بلغ 63 سنة بعد أن قضى في حياة الرهبنة 38 سنة منها ثماني سنوات أسقفًا عامًا لإيبارشية المحلة الكبرى.

ونعاه الانبا رافائيل اسقف عام كنائس وسط القاهرة، في بيان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا :" يا حبيبي يا سيدنا الغالي أنبا كاراس. الرب ينيح نفسك يا حبيبي ويعزينا. طوباك يا أبي البار، كنتَ حلوًا بزيادة. صلِ من أجل ضعفي. الذي أعانك يعيننا".

و قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا كاراس وُلِد يوم 10 ديسمبر1958 في قرية الجزائر بمركز سمالوط في محافظة المنيا، ودخل دير الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون عام 1981 وترهب فيه باسم الراهب متياس الصموئيلي في 1983.

وأضاف المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه انتقل إلى دير العذراء (المحرق) عام 1989 وهناك أخذ اسم "الراهب سارافيم المحرقي"، وحصل على البكالوريوس العلوم اللاهوتية والماجستير في تاريخ الكنيسة من معهد الدراسات القبطية، وصار وكيلًا عامًّا لإيبارشية نقادة وقوص منذ عام 1991 حتى 2013، وسيم أسقفًا عامًّا بيد قداسة البابا تواضروس الثاني في 16نوفمبر 2013 وتولى الإشراف على إيبارشية المحلة الكبرى، كما تولى مسؤولية مقرر مساعد لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس ومقرر لجنة إدارة الأزمات المتفرعة منها.