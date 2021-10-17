تأجيل دعوى اتهام مرتضى منصور بسب وقذف الخطيب لـ7 نوفمبر

أجلت المحكمة الاقتصادية بالمعادي، دعوى رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الموقوف، والتي يتهمه فيها بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لجلسة 7 نوفمبرلتقديم المستندات.

وذكرت أوراق الدعوى، التي حملت الرقم 1451 لسنة 21، أن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، قام بسب وقذف مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس النادي، محمود الخطيب، خلال مقطعي فيديو، نشرهما عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بتاريخي 7 و9 يناير 2019، تضمنا إساءات إلى النادي الأهلي ومجلس إدارته.

كما أوضح أمر الإحالة في القضية رقم 343 لسنة 2020 حصر جرائم اقتصادية، المتهم بها مرتضى منصور، بتهمة سب وقذف مجلس إدارة نادي الأهلي، وعلى رأسه محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، وذلك في مقطع فيديو على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”.

جاء في أمر الإحالة أنه بعد مطالعة أوراق القضية رقم 343 سنة 2020 حصر جرائم اقتصادية، بتقييد الأوراق جنحة بالمواد 166 مكرر، و171 و302 و306 من قانون العقوبات بالمادتين 70 و76 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والمادة 27 من قانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ضد مرتضى منصور، بدائرة قسم شرطة العجوزة، أنه في 9 يناير 2019، قذف المجني عليهم، محمود الخطيب، والعامري فاروق، وخالد مرتجي، وخالد الدرندلي، وإبراهيم كامل، وطارق حسن، ورانيا علواني، محمد الدماطي، وجوهر نبيل، ومحمد جمال، ومحمد زكريا، ومهند مجدي، ومحمد سعد، علنًا بأن نشر مقطعًا مصورًا على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بالصفحة المسماه مرتضى منصور مسندًا إليهم أمورًا لو كانت صادقة لوجبت احتكارهم من أهل وطنهم، وذلك على النحو المبين بالفحص الفني المبين بالتحقيقات.