«ماضون معًا بإرادة صلبة».. أهم رسائل الرئيس فى حفل المولد النبوى

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف بقاعة المنارة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

ويرصد "الدستور" رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي

أهمية قضية الوعي، موضحًا أنها تمثل قضية الأمة الراهنة، حيث إنها تمثل عوامل الاستقرار والتنمية.

بناء وعى الأمة بناءً صحيحًا أحد عوامل استقرارها وتقدمها في مواجهة الأفكار الهدامة.

رسالة الإسلام التي تلقاها النبي الكريم رفعت من قيمة العلم والمعرفة، حيث كانت أولى الآيات التي نزل بها الوحي الشريف هي "اقرأ"، إعلاءً لشأن العلم والعلماء وتقديرًا لأهمية التدبر.

ماضون معًا بإرادة صلبة وعزم لا يلين لبناء وطننا الغالي مصر ليصبح حاضره ومستقبله على عظمة تاريخه وحضارته وتوفير الحياة الكريمة لكل فئات الشعب المصري.

الله سبحانه وتعالى دعانا إلى إعمال نعمة العقل الغالية بالبحث والتأمل في ملكوت السماوات والأرض.

أهمية قضية الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين التي ستظل من أولويات المرحلة الراهنة.

مصر ماضية فى مهمة بناء الوعي وتصحيح الخطاب الدينى وهى مسئولية تضامنية وتشاركية تحتاج إلى تضافر جميع الجهود مسارًا فكريًا مستنيرًا يؤسس لشخصية سوية قادرة على مواجهة التحديات وبناء دولة المستقبل.

وكرم الرئيس السيسي خلال الاحتفال، عددًا من علماء ورجال الدين من داخل مصر وخارجها، لجهودهم الملموسة في المجال الدعوي ونشر الوسطية وتصحيح المفاهيم وجهودهم في إثراء المكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم.