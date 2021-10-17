الأحد 17 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

في اليوم الثالث.. أجمل إطلالات مهرجان الجونة في دورتة الخامسة «صور»

أروي جودة
أروي جودة

أقيم مساء أمس السبت، ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة 2021، حيث شهد مجموعة من الإطلالات الجذابة والساحرة للعديد من النجمات على السجادة الحمراء، مما جعلهن حديث السوشيال ميديا، وكانت هناك إطلالات مميزة لفتت إليها  الأضواء إليها بالألوان المبهجة والتنسيقات المختلفة.

وترصد «الدستور» مجموعة من الإطلالات الجذابة للنجمات في اليوم الثالث لمهرجان الجونة السينمائي، كالتالي:

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رانيا يوسف

رانيا يوسف

دائما ما تخطف رانيا يوسف الأنظار إليها في جميع إطلالاتها، ولكن الوضع كان مختلفًا بالأمس حيث ظهرت بشكل مميز  مرتدية  فستان قصير من الشيفون مطرز بالورود الملونة، حيث وصفه البعض مثل فساتين السندريلا سعاد حسني، ونسقت  مع الإطلالة حقيبة «بمبي» وانتعلت حذاء فضي، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على تسريحة شعر كلاسيكية مع المكياج البسيط .

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نسرين طافش

نسرين طافش

استطاعت نسرين طافش أن تخطف الأضواء إليها بمجرد ظهورها على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي لليوم الثالث، حيث أطلت بفستان "أوف وايت"  مجسم مرصع بالإكسسوارت اللامعة ليظهر جسدها الممشوق، واعتمدت علي المكياج الترابي الذي أبرز ملامحها الجذابة، مع تسريحة شعر بسيطة تتماشى مع إطلالتها.

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أروي جودة

أروي جودة

أطلت النجمة أروى جودة  باليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي وصفة الكثير عبر السوشيال ميديا  بالفستان الجريء، حيث ارتدت فستان أسود طويل بحملات رفيعة وذات فاتحة من الصدر ومفتوحًا من أحد الأجانب  فاتحة  تصل لبعد الركبة، وتركت شعرها منسدلًا، واعتمدت مكياج بسيط يبرز ملامحها الجميلة، ونسقت مع الإطلالة حقيبة يد فضية.

المصرية سمية الخشاب تخطف أنظار متابعيها عبر إنستجرام – خليجيون نيوز
سمية الخشاب

سمية الخشاب

استطاعت الفنانة سمية الخشاب أن تخطف الأنظار من خلال ارتدائها للألوان المبهجة، حيث تألقت بفستان أصفر طويل ذو «حمالة واحدة» وصفه البعض بالجذاب والمثير، ونسقت مع الإطلالة حذاء أصفر ذو كعب عالٍ، وحقيبة يد صغيرة نفس لون الفستان، وتركت شعرها منسدلًا، واعتمدت علي مكياج قوي خاصة حول منطقة العين.

روجينا

روجينا

أطلت النجمة الجميلة روجينا بفستان أبيض قصير مرصع بوردة سوداء على الصدر، حيث وصفها البعض بالشبابية والجريئة أيضًا، ونسقت مع الإطلالة حذاء أسود بكعب عال، واعتمدت على تسريحة شعر ناعمة، كما أنها وضعت مكياج جرئ.

أقيم مساء أمس السبت ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائ دورته الخامسة 2021 مجموعة من الإطلالات الجذابة والساحرة للعديد من النجمات على السجادة الحمراء

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وائل لطفي

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