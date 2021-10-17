الأحد 17 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهم بسرقة خزينة مطعم في التجمع الخامس

حبس متهم
حبس متهم

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، حبس متهم بسرقة أموال من خزينة مطعم فى التجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات اللازمة الخاصة بالواقعة والمتهم.

وكان تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من كشف ملابسات واقعة سرقة خزينة مطعم  بمنطقة التجمع الخامس، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وكان قد تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من مدير أحد المطاعم الكائنة بدائرة القسم باكتشافه سرقة مبالغ مالية من داخل خزينة المطعم عمله.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها عامل سابق بالمطعم محل البلاغ، مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية ومستأجر شقة كائنة بدائرة القسم.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه نظرًا لسابقة عمله بالمطعم المشار إليه واحتفاظه بنسخة من مفتاح الخزينة إبان فترة عمله به، وعلمه بوجود مبالغ مالية من الإيراد اليومى بخزينة المطعم، فاختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها.

حبس سرقة نيابة التجمع القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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