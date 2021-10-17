روسيا تحتفل بعيد الأب لأول مرة

تحتفل روسيا اليوم الأحد للمرة الأولى بعيد الأب، الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من هذا العام.



وذكرت وكالة أناء تاس الروسية، أنه وفقا للمرسوم الرئاسي الصادر في 4 أكتوبر الجاري، سيتم الاحتفال بالعطلة كل ثالث أحد من شهر أكتوبر من كل عام من أجل تعزيز مؤسسة الأسرة والتأكيد على دور الآباء في تربية الأبناء.



ووفقا لدائرة الإحصاءات الحكومية الروسية "روستات" فإن روسيا بها 1ر68 مليون رجل، يشكلون 46.4 % من إجمالي تعداد سكانها. ويشمل الرقم 43.2 مليون رجل في سن العمل و 10.9 مليون رجل في سن التقاعد و14 مليون فتى أعمارهم 15 أو أقل.



ويوجد في روسيا أكثر من 17.3 مليون أسرة لديها أطفال، بما في ذلك 11.6 مليون أسرة تعيش في وجود كلا الوالدين، وخمسة ملايين أم عزباء و648 ألف اب أعزب.

وعلى صعيد آخر، كشف المركز الروسي لمكافحة تفشي وباء كورونا عن أن المناعة الجماعية في روسيا وصلت عند مستوى 45% حتى أمس.

وأضاف المركز- في بيان اليوم - أنه حتى 15 أكتوبر، تم التطعيم بالمكون الأول "الجرعة الأولى" 51 مليون شخص، وتلقى 47.5 مليون شخص التطعيم بالمكون الأول والثاني "الجرعتين الأولى والثانية"، ويقدر مستوى مناعة القطيع في روسيا بنحو 45%.

وبلغت نسبة المناعة الجماعية في موسكو 61%، وفي المناطق المجاورة لمدينة موسكو 64%، وفي مدينة بطرسبورج 58%، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الناطقة بالعربية عن البيان.

وشددت السلطات الروسية على أن التطعيم هو الطريقة الأكثر نجاحا للحماية من فيروس كورونا.

ووفقا لوزير الصحة، ميخائيل موراشكو، فإن نسبة المطعمين بين المرضى بـ"كوفيد-19" والذين يعانون من أعراض خطرة أقل من 0.03%، في حين أن الغالبية العظمى من مرضى "كوفيد-19" في المستشفيات غير مطعمين بلقاح كورونا.