الجزائر تسجل 95 إصابة جديدة و3 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم، 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة - في بيان أن إجمالي الحالات المصابة بلغ 205 آلاف و199 حالة؛ بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 140 ألفا و687 شخصا.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 5 آلاف و870 حالة ، فيما يتواجد حاليا 13 مريضا في العناية المركزة.

كما نوهت الوزارة الجزائرية إلى أن 26 ولاية من أصل 58 لم تسجل أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 19 ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات، و سجلت 3 ولايات 10 حالات فما فوق.

وأوصت وزارة الصحة الجزائرية المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.