اجتماع رؤساء المخابرات في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان خلال أسبوع

ذكر مصدر في الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم السبت، أن رؤساء المخابرات في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان سيجتمعون في سول هذا الأسبوع لإجراء مناقشات مغلقة حول كوريا الشمالية، وغيرها من القضايا الأخرى.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية في نسختها بالإنجليزية عن المصدر قوله إن مديرة الاستخبارات الأمريكية أفريل هينز ستلتقي مع نظيرها الكوري بارك جي وون، والياباني هيرواكي تاكيزاوا في أول اجتماع بين الثلاثة منذ مايو الماضي.

ومن المتوقع أن يركزوا على القضايا المحيطة بكوريا الشمالية، وفقا للمصدر.