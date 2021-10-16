السبت 16 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اجتماع رؤساء المخابرات في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان خلال أسبوع

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

ذكر مصدر في الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم السبت، أن رؤساء المخابرات في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان سيجتمعون في سول هذا الأسبوع لإجراء مناقشات مغلقة حول كوريا الشمالية، وغيرها من القضايا الأخرى.
ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية في نسختها بالإنجليزية عن المصدر قوله إن مديرة الاستخبارات الأمريكية أفريل هينز ستلتقي مع نظيرها الكوري بارك جي وون، والياباني هيرواكي تاكيزاوا في أول اجتماع بين الثلاثة منذ مايو الماضي.
ومن المتوقع أن يركزوا على القضايا المحيطة بكوريا الشمالية، وفقا للمصدر.

سول اليابان كوريا الجنوبية الاستخبارات الأمريكية

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وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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