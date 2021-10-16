السبت 16 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«دي مش أول مرة».. مواطن يحكي قصته مع «بلع المحمول» في أسوان

هاتف المريض
هاتف المريض

قال د. عصام أبو المجد، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة، مدير مستشفى أسوان الجامعى، إنه تم استقبال حالة مريض بلع هاتفه المحمول والذي كان يعاني من ألم شديد نتيجة إنسداد معوي، حيث تسبب الهاتف في غلق قناة الجهاز الهضمي، لافتًا إلى أنه تم إجراء أشعة وفحوصات طبية كشفت وجود الهاتف، لينجح الأطباء في إجراء العملية واستخراج الهاتف.

أضاف أبو المجد لـ "الدستور"، أنه تم المرور على المريض اليوم وهو بصحة جيدة للغاية وأنه بدأ في تناول الأكل مره أخرى، حيث إنه بعد إجراء عملية جراحية لفتح البطن لا بدّ أن يستمر المريض فترة على المحاليل، لكن حالته الصحية مستقرة جدًا.

وأوضح أن حالة المريض فريدة من نوعها بالنسبة للأطباء بوجه عام: "كانت خيالية بالنسبالنا"، لافتًا إلى أن المريض مازال حتى الوقت الحالي يتلقى العلاج داخل المستشفى، ويستمر حتى يتم فك الغرز ويتمكن من الحركة من جديد.

وكشف صاحب واقعة بلع الهاتف المحمول، لـ"الدستور"، أنها لم تكن المرة الأولى التي يبتلع فيها الهاتف المحمول، حيث سبقها مرتين وأن الهاتف صغير الحجم، حيث إنه اتقن بلع الهاتف بطريقة معينة وهى وضعه في كيس ودفعه بيده نحو المرئ، لكن هذه المرة لم يتمكن من ذلك، نظرًا لأنه أثناء بلعه تسبب له في إنسداد معوي وألم شديد، وعلى إثره تم نقله إلى مستشفى أسوان الجامعى لإنقاذ حياته.

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