المرأة في الحياة السياسية العراقية.. هل يمكن أن تتولى رئاسة الوزراء؟

قال الدكتور والخبير السياسي والقانوني العراقي علي التميمي، إن الدستور العراقي لم يحدد في مرشح الكتلة الأكثر عددا الوارد في المادة (٧٦) جنس المرشح، بل جاء مطلقا دون قيد ولم يرد كذلك في المادة (٧٧) شروط المرشح لرئاسة مجلس الوزراء ما يميز بين الرجل والمرأة، بل جاءت عامة تشمل الذكر والأنثى.

كما أن المادة (١٤) من الدستور العراقي تساوي بين المرأة والرجل في الحقوق والامتيازات، وكذلك أيدت ذلك المادة (١٦) من حيث تكافؤ الفرص.

وأضاف التميمي لـ"الدستور": أنه لا يوجد مانع قانوني في القوانين ذات العلاقة تمنع أن تتولى امرأة رئاسة مجلس الوزراء العراقي.

يذكر أن بلغ عدد المرشحات للانتخابات العراقية الأخيرة 951 مرشحة، من أصل 3243 مرشحا، وفي حين سجلت الانتخابات عام 2018، مشاركة أوسع للمرأة، بقرابة 2000 مرشحة، مما يمثل تقريبا ضعف عدد مرشحات الانتخابات الأخيرة.