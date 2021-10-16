السبت 16 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التشيك: رئيس الوزراء يتخلى عن تشكيل الحكومة

رئيس الوزراء التشيكي
رئيس الوزراء التشيكي أندري بابيش

قال رئيس الوزراء التشيكي أندري بابيش، الخاسر بفارق ضئيل في الانتخابات البرلمانية الأسبوع الماضي، إنه سيرفض تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة وسينضم إلى المعارضة.

ويفسح هذا التنازل المجال إلى بيتر فيالا، زعيم تحالف "معًا" اليميني المعتدل، الفائز بفارق ضئيل في الانتخابات، ليتم تعيينه رئيسًا للوزراء.

ويتمتع ائتلاف "معًا"، المتحالف مع حزبين وسطيين، بأغلبية مطلقة في مجلس النواب، مع 108 من أصل 200 مقعد.

وقال "بابيش"، لإذاعة "فريكفانس 1"، إنه "سيسلِّم (منصب رئيس الوزراء) للتحالف الجديد وسنتجه إلى المعارضة"، وبدأ التحالفان بالفعل في العمل على تشكيل الحكومة الجديدة.

ويتعين على الرئيس ميلوش زيمان، وهو في العناية المركزة في مستشفى براغ منذ الأحد، تكليف رئيس الوزراء الجديد بتشكيل الحكومة.

وقال "زيمان"، قبل الانتخابات، إنه سيكلّف زعيم حزب، ولن يكلف تحالفًا، بتشكيل الحكومة المقبلة، في إشارة إلى أنه سيمنح الفرصة الأولى لـ"بابيش"، حليفه السياسي القديم.

وحث البرلمان على عقد جلسته الأولى منذ الانتخابات في 8 نوفمبر المقبل، وبموجب الدستور، ينبغي على البرلمان أن يجتمع قبل استقالة الحكومة المنتهية ولايتها، وحينها فقط، يمكن للرئيس أن يسمي مرشحًا لمنصب رئيس الوزراء.

من جانبه، قال المتحدث المتحدث باسم الرئيس ييري أوفكاتشيك، الأربعاء، إن "زيمان"، سيلتقي مع فيالا "في موعدٍ لاحق".

ورأى محللون أن تشكيل الحكومة هي مهمة مستحيلة بالنسبة لـ"بابيش"، نظرًا لتوزيع الكتل في البرلمان.

رئيس الوزراء التشيكي الحكومة الجديدة الانتخابات الانتخابات البرلمانية الرئيس ميلوش زيمان

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وائل لطفي

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