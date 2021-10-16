بايدن: يجب محاكمة من يرفضون الإدلاء بشهادتهم فى تحقيق أحداث 6 يناير

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن وزارة العدل الأمريكية يجب أن تحاكم الأشخاص الذين تم استدعاؤهم للتحقيق في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول لكنهم رفضوا الإدلاء بشهاداتهم.

وأضاف "بايدن"، عندما سأله الصحفيون في البيت الأبيض عن أولئك الذين يرفضون مذكرات الاستدعاء الصادرة عن اللجنة التي تحقق في أعمال الشغب بمجلس النواب الأمريكي: "يجب أن تلاحقهم اللجنة وتحاسبهم".

وقالت اللجنة، يوم الخميس، إنها ستعقد اجتماعًا يوم الثلاثاء للتصويت على إقرار تقرير ازدراء ضد ستيف بانون، المستشار المخضرم للرئيس السابق دونالد ترامب، موضحة أن بانون رفض التعاون مع تحقيقاتها.

وعلى صعيد آخر، قررت الولايات المتحدة تخفيف القيود المفروضة على السفر إليها من المكسيك وكندا.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن واشنطن قررت فتح الحدود أمام المسافرين من كندا والمكسيك، بعد أكثر من 19 شهرًا من القيود على السفر بسبب جائحة فيروس "كورونا".

وأوضحت الشبكة الأمريكية، أنه اعتبارًا من شهر نوفمبر المقبل، ستسمح الولايات المتحدة للمسافرين الحاصلين على جرعتي اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" من عبور الحدود البرية.

وأشارت "سي إن إن"، إلى أنه اعتبارًا من يناير المقبل سيكون الحصول على التطعيم ضروريًا لدخول الولايات المتحدة.

جدير بالذكر، أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وروسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.