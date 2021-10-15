الجمعة 15 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«المصري الديمقراطي» يستضيف ورشة عمل حول قانون التأمينات الجديد غدًا

التأمينات الاجتماعية
التأمينات الاجتماعية

يستضيف الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ورشة عمل حول قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، تعقدها أمانات العمال للأحزاب السياسية في المقر الرئيسي للحزب بجاردن سيتي، غدا السبت من الساعة ١:٣٠حتي الساعة ٧ مساء، بهدف جمع مقترحاتهم وبدء حملة رفض للقانون المعيب.

ترى أمانات العمال أن القانون الجديد يحوي تناقضات مع الدستور ومع عدد من القوانين و كذلك مع فلسفة التأمينات بشكل عام .فهو نفس القانون ١٣٥ الملغي وقد تم إعادته مرة أخرى في شكل القانون ١٤٨ لسنة 2019.

ويرون أن القانون قد تجاهل بشكل واضح العاملين بالمنازل والعمالة غير المنتظمة وموظفين قطاع الأعمال والعام والراغبين في المعاش المبكر.

الحزب المصرى الديمقراطى حزب الكرامة ورشه عمل حزب المحافظين المعاش المبكر قانون التأمينات الاجتماعية العربي الناصري عمالة غير المنتظمة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

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