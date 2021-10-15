الجمعة 15 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تموين كرداسة»: 26 مخبزا تستخدام الغاز الطبيعي بدلا من السولار

خبز بلدي
خبز بلدي

أكد المهندس عاطف محمد مدير إدارة التموين والتجارة الداخلية بمنطقة كرداسة، أن 26 مخبزا تستخدام الغاز الطبيعي بدلا من السولار، ما أدى إلى تحسين جودة رغيف الخبز وإنتاج خبز مطابق للمواصفات القياسية وذات جودة عالية وطبيعي الشكل واللون والطعم ويختلف تماما عن إنتاج المخابز التي تعمل بالسولار وتصل عددها في المنطقة لـ58 مخبزا.

وأوضح أن الدولة سهلت كل الإجراءات لصالح المخابز التي تقوم بإنتاج الخبز البلدي لتدخل في عملية التطوير وتحويل المخابز التي تعمل من السولار إلى استخدام الغاز الطبيعي، حيث وفرت قروض ميسرة بفائدة 8% على عدد من السنوات وسداد في أقساط شهرية للحفاظ على جودة رغيف الخبز ليحصل المواطن على خبز مطابق للمواصفات القياسية ودون رائحة السولار ويصب لصالح أصحاب المخابز لأنه يقلل التكلفة الإنتاجية.

ولفت إلى أن هناك إقبالا كبيرا على المخابز التي تعمل بالغاز الطبيعي كبديل للطاقة النظيفة من جانب المواطنين نتيجة جودة رغيف الخبز الذي يتم طرحه.

الغاز الطبيعي قروض ميسرة رغيف الخبز مواصفات أصحاب المخابز استخدام إدارة التموين بالغاز الطبيعي منطقة كرداسة للمواصفات القياسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

كعب أخيل

الأكثر قراءة

«الحر راجع».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

لمدة شهر.. إغلاق منزل البحر الأعظم وتحويلات مرورية

لأصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل جديدة

ماذا ينتظر محمد صلاح قبل مواجهة واتفورد بالدورى الإنجليزى؟

«رجلها فين؟».. فيديو جديد يكشف لغز اختفاء قدم إنجى على

عبر مصر.. طلب إسرائيلى إلى حماس لإتمام صفقة تبادل الأسرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

حفنة من الانتصارات

حسين دعسة

نذر الحرب الأهلية في لبنان.. الوقود متوفر للأسف

د.كريمة الحفناوى

سهرة ممتعة مع المسرح الحر «مسرح العرب»

محمد عبدالعزيز

‏ صدق عصفور.. إنه زمن الرواية

مؤمن المحمدي

جيمس ميرفى

الحسين عبدالرازق

ممنوع التصوير!

د. محمد عفيفي

السينما وحرب أكتوبر

عيد عبدالحليم

كيف غيَّر عدوية وهانى شنودة الغناء في السبعينيات؟

صور

فرح محمد مجدى قفشة

ندوة أحمد السقا فى مهرجان الجونة السينمائى

نجوم الفن فى مهرجان الجونة

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى رغم قيود الاحتلال الإسرائيلى

إسرائيل ترفض نية أمريكا إعادة فتح قنصليتها فى القدس

الخارجية الفلسطينية: المناورات العسكرية للاحتلال في جنين تصعيد خطير