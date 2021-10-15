«تموين كرداسة»: 26 مخبزا تستخدام الغاز الطبيعي بدلا من السولار

أكد المهندس عاطف محمد مدير إدارة التموين والتجارة الداخلية بمنطقة كرداسة، أن 26 مخبزا تستخدام الغاز الطبيعي بدلا من السولار، ما أدى إلى تحسين جودة رغيف الخبز وإنتاج خبز مطابق للمواصفات القياسية وذات جودة عالية وطبيعي الشكل واللون والطعم ويختلف تماما عن إنتاج المخابز التي تعمل بالسولار وتصل عددها في المنطقة لـ58 مخبزا.

وأوضح أن الدولة سهلت كل الإجراءات لصالح المخابز التي تقوم بإنتاج الخبز البلدي لتدخل في عملية التطوير وتحويل المخابز التي تعمل من السولار إلى استخدام الغاز الطبيعي، حيث وفرت قروض ميسرة بفائدة 8% على عدد من السنوات وسداد في أقساط شهرية للحفاظ على جودة رغيف الخبز ليحصل المواطن على خبز مطابق للمواصفات القياسية ودون رائحة السولار ويصب لصالح أصحاب المخابز لأنه يقلل التكلفة الإنتاجية.

ولفت إلى أن هناك إقبالا كبيرا على المخابز التي تعمل بالغاز الطبيعي كبديل للطاقة النظيفة من جانب المواطنين نتيجة جودة رغيف الخبز الذي يتم طرحه.