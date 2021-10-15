الجمعة 15 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عمدة موسكو: معدل زيادة الإصابات بـ«كورونا» يتراوح بين 20 و30% أسبوعيًا

سيرجي سوبيانين
سيرجي سوبيانين

 أعلن عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، أن معدل زيادة الإصابات بفيروس كورونا في العاصمة الروسية، يتراوح بين 20 و30 بالمئة أسبوعيًا، مؤكدًا أنه من المهم للغاية الامتثال للتدابير الصحية والمحافظة على المسافات بين المواطنين والقيام بالتطعيم لمن لم يقم به بعد.

وقال "سوبيانين"، للصحفيين، اليوم الجمعة،: "للأسف في موسكو يوجد ارتفاع كبير في انتشار فيروس كورونا بنسبة 20-30 بالمئة أسبوعيًا، وهذا معدل زيادة مرتفع للغاية".

وأكد عمدة موسكو، ضرورة الامتثال للقواعد الصحية والاختبار الجماعي من أجل التعرف على الشخص المريض في الوقت المناسب وضمان عزله وعلاجه والقيام بالتطعيم.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، تسجيل 32 ألفًا و196 إصابة جديدة بالفيروس، و999 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرًا إلى أن إجمالي الإصابات بـ"كوفيد ــ 19" منذ بدء الجائحة في روسيا بلغ 7 ملايين و925 ألفًا و176 إصابة.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات في العاصمة موسكو، بواقع 6631 إصابة، تليها مدينة بطرسبورج بـ 2632 حالة إصابة، بينما سجلت مناطق ضواحي موسكو 1313 إصابة.

إرشادات "الصحة العالمية"

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قِبَل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة الأمريكية، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

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