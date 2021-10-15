الاستماع لأقوال شهود العيان وسكان العقار المنهار بباب الشعرية

تستمع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان وسكان عقار انهار بحى باب الشعرية بمحافظة القاهرة، أمام مدرسة خليل أغا لجمع المعلومات والبيانات اللازمة حول الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية للواقعة، أن العقار آيل للسقوط ومن المساكن القديمة بالمنطقة وصادر له قرار إزالة، وتقوم لوادر المحافظة بعمليات رفع لركام العقار، وتم إخلاء عقارين مجاورين للعقار المنهار لحين إجراء معاينة رجال المحافظة ، فيما لم ينتج عنه وقوع اى اصابات.

وتمكنت قوات الحماية المدنية، من إنقاذ سكان عقار باب الشعرية المنهار صباح اليوم، وذلك بعد تلقيهم استغاثة من سكان العقار، حيث استخدمت قوات الحماية المدنية السلم الهيدروليك لإنقاذ السكان.

وانهار صباح اليوم، عقار مكون من 6 طوابق، بحى باب الشعرية، دون وقوع وفيات، وتتواجد الآن قوات الحماية المدنية والشرطة وقيادة المحافظة لمتابعة الموقف.

وأبلغ السكان النجدة قبل سقوط العقار، بعدما سقطت أجزاء من السلم، على الفور تحركت قوات الحماية المدنية وانتقذت السكان من شرفات المنزل باستخدام معدات الحماية المدنية.