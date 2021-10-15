الجمعة 15 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستماع لأقوال شهود العيان وسكان العقار المنهار بباب الشعرية

العقار المنهار
العقار المنهار

تستمع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان وسكان عقار انهار بحى باب الشعرية بمحافظة القاهرة، أمام مدرسة خليل أغا لجمع المعلومات والبيانات اللازمة حول الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية للواقعة، أن العقار آيل للسقوط ومن المساكن القديمة بالمنطقة وصادر له قرار إزالة، وتقوم لوادر المحافظة بعمليات رفع لركام العقار، وتم إخلاء عقارين مجاورين للعقار المنهار لحين إجراء معاينة رجال المحافظة ، فيما لم ينتج عنه وقوع اى اصابات.

وتمكنت قوات الحماية المدنية، من إنقاذ سكان عقار باب الشعرية المنهار صباح اليوم، وذلك بعد تلقيهم استغاثة من سكان العقار، حيث استخدمت قوات الحماية المدنية السلم الهيدروليك لإنقاذ السكان.

وانهار صباح اليوم، عقار مكون من 6 طوابق، بحى باب الشعرية، دون وقوع وفيات، وتتواجد الآن قوات الحماية المدنية والشرطة وقيادة المحافظة لمتابعة الموقف.

وأبلغ السكان النجدة قبل سقوط العقار، بعدما سقطت أجزاء من السلم، على الفور تحركت قوات الحماية المدنية وانتقذت السكان من شرفات المنزل باستخدام معدات الحماية المدنية.

رجال المباحث امن القاهرة أقوال شهود العيان باب الشعرية عقار

رئيس التحرير

وائل لطفي

كعب أخيل

الأكثر قراءة

لأصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل جديدة

«الحر راجع».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وسيول

الحكومة تنفى إزالة سواقى الفيوم التاريخية بدعوى التطوير

السعودية تزف بشرى للعالم الإسلامى

«الدولي للجامعات» يشكر وزير التعليم العالي على اليوم العالمي للرياضة الجامعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نذر الحرب الأهلية في لبنان.. الوقود متوفر للأسف

د.كريمة الحفناوى

سهرة ممتعة مع المسرح الحر «مسرح العرب»

محمد عبدالعزيز

‏ صدق عصفور.. إنه زمن الرواية

مؤمن المحمدي

جيمس ميرفى

الحسين عبدالرازق

ممنوع التصوير!

د. محمد عفيفي

السينما وحرب أكتوبر

عيد عبدالحليم

كيف غيَّر عدوية وهانى شنودة الغناء في السبعينيات؟

شيرين سامى

«جسور مقاطعة ماديسون».. الحب الذى لا يحدث إلا مرة

صور

فرح محمد مجدى قفشة

ندوة أحمد السقا فى مهرجان الجونة السينمائى

نجوم الفن فى مهرجان الجونة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل ترفض نية أمريكا إعادة فتح قنصليتها في القدس

الخارجية الفلسطينية: المناورات العسكرية للاحتلال في جنين تصعيد خطير

تفشى إنفلونزا الطيور فى مزرعة دواجن بإسرائيل