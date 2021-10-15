4 مصابين في مشاجر «التقسيم السياحي» بالقليوبية

أصيب 4 أشخاص، اليوم الجمعة، في مشاجرة بين طرفين بمنطقة التقسيم السياحي دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، على إثر خلاف مالي.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بنشوب مشاجرة بمنطق التقسيم السياحى دائر المركز ووجود مصابين.

وانتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص، تبين حدوث المشاجرة بين طرف أول "خالد ك س"، 52 سنة، جزار، وشقيقه "وليد ك س"، 43 سنة، جزار مصاب بجرح تهتكى بالوجه والرأس، ونجل شقيقتهما "إسلا م س م"، 28 سنة، جزار، وطرف ثان "محمود س م"، 30 سنة، جزار، مصاب بجروح بفروة الرأس والكتف الأيمن، وشيقيقه "محمد س م"، 24 سنة، جزار، مصاب بكدمات بالقدم اليمنى، ووالدهما "سيد م ح"، 60 سنة، جزار، مصاب بكدمات بالصدر.

وبإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب وجود خلاف مالى بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم البعض بالضرب، وقام الرابع بإحداث إصابة الثانى بسلاح أبيض سكين، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط الطرفين وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وتحرر محضر بالواقعة وجرى إحالتهم للنيابة للتحقيق.

على جانب آخر، لقي عاملان مصرعهما، وأصيب شخصان آخران، إثر حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بخط 13 بعد كوبرى بلتان دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، جرى نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعى، ونقل الجثتين لمشرحة مستشفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثتين عقب انتهاء الصفة التشريحية.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مـأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بوقوع حادث تصادم ووجود متوفيين ومصابين بناحية خط 13 بلتان – إمياي بعد كوبرى بلتان دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بدون لوحات معدنية، الأولى قيادة "إبراهيم م إ"، 45 سنة، عامل، توفى إثر إصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرح تهتكى نافذ بالوجه من الجهة اليمنى وكسر مضاعف يالقدم اليمنى ونزيف بالأنف والفم والأذن ونزيف داخلى بالمخ، والثانية قيادة "محمد ر م"، 17 سنة، عامل، توفى إثر إصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرح نافذ بالوجه وكسر بالجمجمة وجرح تهتكى بالركبة اليمنى.

وبرفقة الثانى "عمر ع ع"، 20 سنة، عامل، مصاب بجرح بالوجه بالجانب الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، و"محمد م م"، 18 سنة، مصاب بجرح سطحى باليد اليسرى، وذلك حال سير الدارجة الأولى بالطريق المشار إليه فوجئ قائدها بالدراجة الثانية أمامه فلم يتمكن من مفاداتها واصطدم بها بالمواجهة، ما أدى إلى حدوث إصابتهم، وجرى نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي، ونقل الجثتين لمشرحة مستشفى بنها العام.