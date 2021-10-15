لبنان: الرئيس عون لم يلتق القاضي «بيطار» مطلقًا

نفت الرئاسة اللبنانية، اليوم الجمعة، ما ذكره الإعلامي سيمون أبو فاضل، عن زيارة أجراها القاضي ​طارق بيطار،​ إلى ​الرئيس اللبناني ميشال عون​، لإعلامه برغبته في التنحي عن التحقيق في كارثة انفجار المرفأ بيروت.

وأكد مكتب الإعلام فى الرئاسة اللبنانية، أن هذا الخبر "مُختلق"، ولا أساس له من الصحة، موضحًا أن الرئيس عون، لم يلتق القاضي بيطار مطلقًا.

وفى وقتٍ سابق من اليوم، أكد مسئول بالاتحاد الأوروبي، أن ما حدث يوم أمس في لبنان، كان محزنًا، داعيًا إلى إجراء التحقيق دون تدخل.

ووفقًا لما نقلته قناة "الحدث"، قال المسئول الأوروبي: "سنفرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية في لبنان وسنبحث الأسماء"، مشددًا على أن الشعب اللبناني يستحق إجابات شرعية حول تفجير المرفأ.

إغلاق عام

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أمس الخميس، عن إغلاق عام اليوم الجمعة، في لبنان حدادًا على ضحايا اشتباكات بيروت.

وأعلنت الوكالة الوطنية الرسمية في لبنان، أمس، سقوط 6 قتلى خلال اشتباكات في مظاهرة ضد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، فيما أفاد الصليب الأحمر اللبناني، بإصابة 30 آخرين بجروحن وتم نقلهم إلى مستشفيات عدة في منطقة الطيونة على بعد عشرات الأمتار من قصر العدل في لبنان.

وتظاهر أنصار "حزب الله" و"حركة أمل" في مستديرة الطيونة القريبة من قصر العدل، حيث يتواجد مكتب القاضي طارق بيطار، وذلك اعتراضًا على استدعائه وزراء سابقين وأمنيين لاستجوابهم في إطار التحقيقات التي يتولاها، فيما طالب المتظاهرون بتنحيته عن القضية.

وشهدت التظاهرات إطلاق رصاص كثيف وقذائف ثقيلة وانتشار قناصة على أسطح أبنية، بينما شاهد مراسلون لوكالة "فرانس برس" أعمدة دخان سوداء تتصاعد من منطقة الطيونة.