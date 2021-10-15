تفاصيل الحالة الصحية للرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون

دخل الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون إلى وحدة العناية المركزة بمركز إيرفين الطبي بجامعة كاليفورنيا، بسبب التهاب في المسالك البولية انتشر في مجرى دمه.



وأشار بيان مشترك أصدره الدكتور آلبيش أمين رئيس المركز الطبي، والدكتورة ليزا بارداك الطبيبة الشخصية لكلينتون، إلى أنه جرى إدخاله لوحدة العناية المركزة للخصوصية والسلامة وليس لأنه بحاجة إلى هذه الوحدة.



وأشار البيان، وفقا لشبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، إلى أن "الرئيس الأسبق يخضع لمراقبة دقيقة مستمرة وهو في حالة معنوية جيدة ويتحدث إلى عائلته وموظفيه ويستجيب للعلاج بالمضادات الحيوية ونأمل أن يعود إلى منزله قريبا".



وذكر مكتب كلينتون أنه كان في كاليفورنيا لحضور فعالية خاصة لمؤسسته ثم شعر بالإرهاق يوم الثلاثاء ودخل المستشفى بعد إجراء بعض الفحوص.



وأشار الأطباء إلى أن التهابات المسالك البولية شائعة للغاية لدى كبار السن ويتم علاجها بسهولة، رغم أن بإمكانها الانتشار إلى مجرى الدم، وسيتم إعطاء كلينتون مضادات وريدية حتى الجمعة وعندئذ يمكن إعطاؤه مضادات عن طريق الفم لكن القياسات الحيوية للرئيس الأسبق مستقرة تماما.

وعلى صعيد آخر، قررت الولايات المتحدة تخفيف القيود المفروضة على السفر إليها من المكسيك وكندا.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن واشنطن قررت فتح الحدود أمام المسافرين من كندا والمكسيك، بعد أكثر من 19 شهرًا من القيود على السفر بسبب جائحة فيروس "كورونا".

وأوضحت الشبكة الأمريكية أنه اعتبارًا من شهر نوفمبر المقبل، ستسمح الولايات المتحدة للمسافرين الحاصلين على جرعتي اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" من عبور الحدود البرية.

وأشارت "سي إن إن" إلى أنه اعتبارًا من يناير المقبل سيكون الحصول على التطعيم ضروريًا لدخول الولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا و تركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.