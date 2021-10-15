الرئيس الجزائرى يعزى جيش بلاده إثر العملية الإرهابية بالقرب من الحدود الغربية

قدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعازيه لجيش بلاده ولأسرة الرقيب صراوي سيف الدين، الذي استشهد في انفجار لغم تقليدي الصنع بالقرب من الحدود الغربية للبلاد.



وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، قال تبون: "أعزي نفسي والجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني وأسرة شهيد الواجب الوطني الرقيب صراوي سيف الدين الذي تعرض مع رفاقه الأشاوس لاعتداء إرهابي جبان على حدودنا الغربية".



وأضاف الرئيس الجزائري : "رحم الله الشهيد وأسكنه فسيح جناته ودعواتي بالشفاء لرفيقيه، العريف الأول زبيري أحمد والعريف سفاري عبد الحق".



كان الجيش الجزائري قد أعلن استشهاد رقيب وإصابة اثنين من صفوفه إثر تعرض دورية لحرس الحدود إلى انفجار لغم خلال مهمة استطلاعية لها بالقرب من الحدود الغربية للبلاد.

و علي صعيد آخر ، أعلنت وزارة الصحة في الجزائر، تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بزيادة 15 حالة عن حصيلة اليوم السابق ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 204 آلاف و900.

وكشفت الوزارة في بياناتها اليومية عن تطور الوضعية الوبائية في البلاد رصد 3 وفيات جديدة بانخفاض حالة واحدة عن يوم أمس ليصبح بذلك مجموع الوفيات 5 آلاف و.862



وأشارت إلى تماثل 73 حالة جديدة للشفاء، ليرتفع عدد المصابين الذين تعافوا من الوباء إلى 140 ألفا و،465 بينما يتواجد 11 مريضا في العناية المركزة.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.