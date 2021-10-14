محمد رمضان لـ«الدستور»: «حضورى السنة دى لمهرجان الجونة كمطرب»

عبر الفنان محمد رمضان عن سعادته بالتواجد في حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، خاصة أنه يقدم أغنية هذا العام وتجمعه بكل من ريدوان ونعمان.

وأكد «رمضان» في تصريحات لـ«الدستور» أنه لم يتردد لحظة عندما عرض عليه المشاركة في تقديم أغنية المهرجان، مضيفا: «حضوري السنة دي كمطرب ودي حاجة مهمة بنسبالي».

وأشار إلى أنه سيغادر مدينة الجونة لشرم الشيخ صباح الغد، لتقديم حفل غنائي هناك، كما أكد أنه يستعد لعدد من المشاريع الفنية بين السينما والدراما.